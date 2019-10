LIVE Italia-Isole Salomone 3-0 | Mondiali calcio U17 2019 in DIRETTA | doppietta personale

Fonte : oasport

(Di lunedì 28 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA39′ Ancora Gnonto! Stavolta si distende e salva Malam. 36′ Prova dalla distanza Kwaimamani, palla a lato. 34′ GOOOOOOOOOOL!!! Tacco di Cudrig a liberare Gnonto, il predestinato dell’Inter manda al bar tutti i difensori con una finta e trafigge il portiere per il 3-0. 30′ Il check del VAR conferma la rete azzurra, i nostri ragazzi si sono definitivamente sbloccati. 29′ GOOOOOOOL!!! Gnonto scappa via ad un paio di avversari e serve un cioccolatino al centro per Cudrig, che deve solo appoggiare in rete da due passi, 2-0. 27′ BRENTAN! Ottima azione di Ruggeri sulla sinistra, cross arretrato sul quale prova di esterno il centrocampistano trovando la risposta in tuffo di Malam. 24′ GOOOOOOOOOOL!!! Si rifà subito Gnonto che messo a tu per tu con il portiere non ...

XFactor_Italia : Al primo Live di #XF13 abbiamo avuto come ospite il nostro caro amico @mikasounds e abbiamo fatto quattro chiacchie… - matteosalvinimi : ? VERGOGNOSO, DIFFONDIAMO, DEVONO VEDERE TUTTI! Finti profughi da Paesi “ormai sicuri” (!) che pur di rimanere in I… - samuelofficial : Insieme a mister @alebavo stiamo costruendo le basi per il prossimo #live di @xfactor_italia #XF13 facciamo tutti i… -