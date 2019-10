L’inizio del Proibizionismo

Cile - a Santiago la più grande marcia dalL’inizio delle proteste : decine di migliaia di persone in piazza per due giorni : decine di migliaia di persone si sono nuovamente riversate mercoledì pomeriggio nelle strade del centro di Santiago del Cile per partecipare a quella che è stata definita la più grande marcia dall’inizio dell proteste, venerdì scorso, quando la popolazione civile è scesa in piazza per protestare contro l’aumento del prezzo del biglietto della metro. Questa manifestazione è stata indetta da una ventina di organizzazioni ...

Milano - gioco horror per adulti in edifici dismessi e completamente al buio : i pm sequestrano tutto poco prima delL’inizio : Doveva essere l’evento horror più grande d’Italia, o così almeno lo avevano pubblicizzato gli organizzatori, ma la Procura di Milano ha fermato tutto, a pochi muniti dall’inizio, sabato scorso. Per tre serate, ognuno da tre sessioni ciascuna, 450 partecipanti si erano dati appuntamento in edifici dismessi della periferia di Milano per il gioco “Dentro l’abisso“, una sorta del più famoso escape room solo che ...

Almeno 3 nubifragi al giorno dalL’inizio dell’autunno - “il maltempo si abbatte sulle regioni più fragili” : “Più di 3 nubifragi al giorno dall’inizio dell’autunno con tempeste di pioggia, vento e grandine lungo la Penisola, il 18% in piu’ rispetto allo stesso periodo dello scorso anno“: è quanto emerge da un’elaborazione di Coldiretti su dati ESWD in relazione all’ultima ondata di maltempo che sta colpendo il nord Italia fra la Lombardia e la Liguria con bombe d’acqua, fulmini, esondazioni, allagamenti, alberi caduti e frane. “La ...

Cile - dieci vittime dalL’inizio della protesta. Il presidente : “Siamo in guerra” : Sale a dieci il numero delle vittime dei tumulti che da una settimana agitano il Cile per protestare contro l'aumento del prezzo dei biglietti dei trasporti pubblici. Le ultime cinque vittime sono state trovate nello stabilimento di una fabbrica di vestiti. Il presidente Pinera: "Siamo in guerra contro un nemico potente, un nemico implacabile che non rispetta niente e nessuno e che è pronto a fare uso della violenza e della delinquenza senza ...

Ciclocross - Coppa del Mondo 2019-2020 : a Berna Annemarie Worst domina dalL’inizio alla fine la prova femminile. 9a Eva Lechner : Dominio totale della neerlandese Annemarie Worst (777) nella terza prova stagionale di Coppa del Mondo femminile di Ciclocross, svoltasi sul circuito svizzero di Berna. La Campionessa europea in carica ha trionfato rifilando oltre 30″ alla seconda classificata, l’altra rappresentante dei Paesi Bassi Ceylin del Carmen Alvarado (Corendon-Circus). Chiude il podio la giovanissima britannica, classe 1999, Anna Kay (Experza Pro CX). Appena ...

“Quarantasei suicidi tra le forze dell’ordine dalL’inizio dell’anno a oggi : È emergenza” : “Sono dati allarmanti, percentuali altissime” spiega il segretario generale del sindacato autonomo del finanziari (SAF), Vincenzo Pellegrino.Continua a leggere

Vieni da Me - Caterina Balivo a Marco Tardelli : “AlL’inizio eri scarso”. Lui la gela : “Non offendere” : Marco Tardelli è stato ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me dove ha ripercorso la sua carriera, dagli esordi fino alla storica vittoria al Mondiali dell’82. Tutto stava procedendo senza intoppi finché ad un certo punto un commento della conduttrice ha fatto calare il gelo in studio. “Ero magrolino, all’inizio al Pisa non mi volevano. Ma il mio primo allenatore ha insistito e mi hanno preso”, stava raccontando ...

Un posto al sole anticipazioni : ANDREA e ARIANNA - L’inizio della fine? : Ha suscitato molto interesse tra i fan di Un posto al sole la notizia della futura (ma in realtà non imminente) uscita di scena di Davide Devenuto dalla soap. Ovviamente da ora in poi gli aficionados faranno molta attenzione agli spoiler per cercare di capire quale possa essere l’aggancio narrativo che giustifichi l’arrivederci (o l’addio?) del personaggio di ANDREA. E chissà che tutto non prenda il via proprio la prossima ...

Rinnovata The Politician per una seconda stagione? I rumors rivelano L’inizio delle riprese : Ben Platt tace sui social ma i rumors parlano chiaro: The Politician è stata Rinnovata per una seconda stagione. Non c'è ancora una conferma ufficiale da parte di Netflix ma sembra proprio che la serie creata e prodotta da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan avrà presto una seconda stagione. I nuovi episodi saranno destinati alla piattaforma streaming e la notizia del rinnovo potrebbe non essere l'unica novità di questa sera. I rumors su ...

Cast e personaggi di 1994 – La Serie - dal 4 ottobre su Sky e in streaming : la fine della trilogia - L’inizio del berlusconismo : L'ultimo atto, il più interessante e pregno di eventi che hanno dato l'imprinting alla Seconda Repubblica, è in onda da venerdì 4 ottobre su Sky: Cast e personaggi di 1994 - La Serie arrivano nelle stanze del potere nell'ultimo capitolo della trilogia sugli anni di Tantentopoli, sulla genesi del berlusconismo e sulla fine della cosiddetta Prima Repubblica, ma più in generale del modo di fare politica tipico del Novecento. Il nuovo "partito ...

La storia delle accuse a Joe Biden sull’Ucraina - dalL’inizio : Da dove arriva la teoria cospirazionista promossa da Trump nelle ultime settimane, che gli è costata l'avvio della procedura di impeachment

Francesca De André collassa poco prima delL’inizio di Live non è la D’Urso : «Non riusciva a rinvenire - è stata portata in ospedale» : Francesca De Andrè si è sentita male pochi minuti prima del programma. Ci sono stati dei veri attimi di paura poco prima dell’inizio di Live non è la D’Urso quando la De Andrè si è sentita male e ha collassato poco prima dell’inizio del programma. La figlia del noto cantante è stata portata via in ambulanza. In apertura di puntata Barbara spiega cosa è successo: «Vi ho appena fatto vedere queste immagini, all’esterno del ...

L’inizio della fine per Arrow 8 avrà il sapore della nostalgia : rivelata la sinossi ufficiale dell’ultima stagione : La nostalgia sarà il filo conduttore del primo episodio di Arrow 8. La serie con Stephen Amell che ha dato vita al mitico universo degli eroi DC/ The CW si avvia verso il tramonto promettendo una stagione da record (soprattutto di ritorni) ai fan che da sempre l'hanno premiata in tutto il mondo. Arrow 8 è l'inizio della fine e come tale non potrà prescindere dall'effetto nostalgia e dalla voglia di chiudere un cerchio che si è aperto con il ...

Nancy Pelosi annuncerà L’inizio della procedura di impeachment contro Trump - dicono il New York Times e il Washington Post : Per via della telefonata con cui Trump avrebbe fatto pressioni sul presidente ucraino Volodymyr Zelensky perché avviasse un'indagine su Joe Biden