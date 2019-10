Lina Wertmuller Oscar alla carriera | festeggiamenti sul palco con Sophia Loren e Isabella

"È un'emozione fortissima" : Hollywood celebra Lina Wertmuller con l'Oscar alla Carriera : ″È un’emozione fortissima”, così Lina Wertmuller ha definito il suo trionfo a Los Angeles ai Governors Award dell’Academy per la cerimonia di consegna dell’Oscar alla Carriera . La regista, 91 anni, emozionata, non ha perso la sua verve e la sua ironia trasformando il gala in un happening divertente.Soprattutto quando ha scherzato con Isabella Rossellini sul palco provocatoriamente in viola davanti alla ...

Lina Wertmüller riceve l’Oscar alla carriera. «Ma perché non chiamarlo Anna?» : Lina Wertmüller in 10 filmLina Wertmüller in 10 filmLina Wertmüller in 10 filmLina Wertmüller in 10 filmLina Wertmüller in 10 filmLina Wertmüller in 10 filmLina Wertmüller in 10 filmLina Wertmüller in 10 filmLina Wertmüller in 10 filmLina Wertmüller in 10 film«Bisognerebbe cambiare il nome, a questa statuetta. perché Oscar? Chiamiamola con un nome di donna, chiamiamola Anna». Lina Wertmüller, gli occhiali bianchi come i capelli, ha ricevuto, ...