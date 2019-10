Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Giovinezza e. In piena Europa. Dopo nove lungometraggi i registi belgi Jean-Pierre e Lucano ad altezza fanatismo religioso eno inevitabilmente il segno.(in sala dal 31 ottobre 2019 con Bim) ha una traiettoria di sguardo e un’esposizione del tema raccontato immediatamente percepibile e poco mediabile. L’instancabile, onnipresente, scelta diare in semisoggettiva (ricordiamolo per i più inesperti: macchina da presa alle spalle del personaggio con angolazione leggermente laterale e ripresa di spalle e nuca) è poi un’apnea visiva ed emotiva risolta e blindata fin dai primi vagiti deipiù volte Palma d’Oro a Cannes. Dato per assodato l’approccio stilistico, che fa mezzo, ecco Ahmed (il bravissimo Idir Ben Addi), un ragazzino tredicenne che vive in una città del Belgio, totalmente immerso nella mistica della fede ...

TutteLeNotizie : L’età giovane, il nuovo film dei fratelli Dardenne sul radicalismo islamico lascia il segno… - Voto10 : L'Età Giovane: rilasciato una clip del film - PAZZIPERLAJUVE : RT @TMW_radio: ?? #TestaCoda ?? @StefanoDiscreti ??? La #Juventus non è una squadra giovane, anzi. È avanti con l'età. Il turnover quindi… -