League of Legends e gli eSport visti attraverso un divertente sketch di Saturday Night

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Tenere traccia di tutto ciò che accade durante una partita diOfpuò essere complicato, anche se si è un giocatore esperto o un presentatore. Ma è completamente impossibile se di solito si ha a che fare con sport completamente diversi ed è questo il caso.All'interno delLive, un esilaranteha visto Chance The Rapper nei panni di Lazlo Holmes, un reporter NBA che si è lanciato nella presentazione di uno sport di cui non sa nulla.Il filmato vede Holmes alle prese con la descrizione di una scena di combattimento all'interno del MOBA di cui non riesce a capire assolutamente nulla (e non a casoof, diventa per il povero presentatore "of Legos"), per poi terminare con l'intervista ad uno dei componenti del team, portato via in seguito da una schiera di adoranti fan. Ad un certo momento nemmeno Chance The Rapper riesce a rimanere serio ...

Eurogamer_it : Un divertente sketch di Saturday Night Live prende scherzosamente di mira #LeagueOfLegends e gli #eSports. - GamingToday4 : Ecco tutto ciò che Riot ha annunciato per il decimo anniversario di League of Legends - GiocareOra : Cogli le tue possibilità con League of Legends e UMode -