“Le ultime lune” dal 29 ottobre al 3 novembre al Teatro Ghione di Roma

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Dal 29al 3aldiandrà in scena “Le, uno spettacolo di Furio Bordon con Andrea Giordana, Galatea Ranzi e Luchino Giordana con la regia di Daniele Salvo. Un uomo nella sua stanza attende. Osserva. Ricorda. Sogna. E’ un uomo solo, stanco, privato del suo futuro. Un vecchio. Sogni, fantasie, ricordi, suggestioni, fantasmi del passato affollano la sua povera stanza dell’immaginario. La sua compagna, morta molti anni prima, è sempre al suo fianco e conversa assiduamente con lui, ogni giorno. In questa stanza vita e morte si toccano, presente e passato si sovrappongono: all’interno di queste mura, il tempo è relativo. E’ un vecchio professore che aspetta nella propria stanza il figlio che lo accompagnerà in una casa di riposo per anziani. Quest’uomo vive, respira quella stanza, dove trascorre tutta la sua giornata, come se la ...

matteosalvinimi : #Salvini: Conte nelle ultime settimane mi sembrava un po’ nervoso. Ci sono ancora interrogazioni del Pd in sospeso… - davidallegranti : Arrivo subito con un thread, nel frattempo vi lascio con le ultime parole famose, scolpite nel cartongesso da Dario… - RaiTre : Le reazioni sui social per #orasolare. Ma potrebbe essere una delle ultime volte che si spostano le lancette -… -