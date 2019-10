Le ultime dai campi – Tutti gli aggiornamenti sugli infortunati e le novità di formazione

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 28 ottobre 2019) PARMA-VERONA – Ha i giocatori letteralmente contati Roberto D’Aversa per la sfida di domani con il Verona. Oltre a Cornelius, Inglese, Alves e Laurini la sfida con l’Inter di sabato ha fermato anche Riccardo Gagliolo. Una situazione d’emergenza che il tecnico supererà inserendo Pezzella come terzino sinistro e, a centrocampo, Barillà per Hernani in supporto della fase difensiva. In attacco, dopo la bella prestazione con i nerazzurri, Karamoh dovrebbe essere confermato. Juric può tirare un sospiro di sollievo. Recupera Veloso assente nella gara persa contro il Sassuolo e anche Amrabat sarà regolarmente al suo posto. In attacco ballottaggio tra Di Carmine e Stepinski, come ha ammesso lo stesso Juric in conferenza stampa: “Stepinski o Di Carmine? Mi porterò questo dubbio fino a domani”. BRESCIA-INTER – Non mancano i rebus da risolvere per ...

emergenzavvf : #Torino 9:30 #21ottobre, #incendio locali della Cavallerizza Reale: crollo parziale di una porzione del tetto andat… - CalcioWeb : Ultime dai campi, le novità per la 10^ giornata ?? gli aggiornamenti su infortunati e formazioni ?? - SOSFanta : ?? ULTIME DAI CAMPI - #Higuain a parte! Novità per Douglas Costa e Bonaventura Come stanno #Sensi e Ramsey ?… -