Le conseguenze del voto in Umbria e il dopo Draghi

I risultati del voto in Umbria - vincitori e sconfitti : le conseguenze per il governo : Salvini e Meloni protagonisti di un successo oltre le loro migliori aspettative. Pensare che l’alleanza Pd-M5S messa in piedi all’ultimo minuto potesse rimontare era un’illusione.

Le conseguenze del voto in Umbria sul governo : Il centrodestra che attende l'esito delle regionali in Umbria è una coalizione unita anche a livello nazionale, per la prima volta negli ultimi 19 mesi. Dopo settimane di frizioni, distinguo e posizionamenti reciproci, la 'Casa degli italiani', 'ri-nata' in piazza San Giovanni il 19 ottobre, si affaccia a una competizione elettorale ricompattata anche a livello nazionale. C'e' da dire che, sul piano locale, l'alleanza ha sempre goduto di ...

Le conseguenze dello sciopero di oggi : oggi sciopero del trasporto pubblico e Alitalia Vienna, 25 ott - (Agenzia Nova) - Treni, autobus, metropolitane e gli aerei di Alitalia saranno fermi oggi in Italia per lo sciopero generale dei lavoratori del trasporto pubblico e aereo. Come riferisce il quotidiano austriaco “Die Presse”, Alitalia h

Ergastolo ostativo - Bonafede attiva il ministero della Giustizia : ‘Priorità valutare conseguenze’. Zingaretti : ‘Una sentenza un po’ stravagante’ : La decisione della Consulta, poche settimane dopo quella della Corte europea dei diritti umani, di bocciare l’Ergastolo ostativo è destinata a far discutere la politica. Se il magistrato del Csm Nino Di Matteo ha chiesto una “reazione” proprio al Parlamento, la prima azione è arrivata dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede che ha fatto sapere di aver dato impulso agli uffici del ministero di mettersi subito al lavoro per ...

La Tachipirina causa danni gravissimi - uno studio recente spiega le conseguenze dell’assunzione : La Tachipirina è usata tantissimo e,soprattutto quando una donna è in gravidanza, spesso il ginecologo la prescrive perché è sempre stato considerato un farmaco innocuo. Ma ora, uno studio americano ha ribaltato le notizie su questo farmaco sostenendo che sono già morte due persone . Questa recentissima scoperta pubblicata sul Medical Journal of Australiaha informato che il principio attivo della Tachipirina crea, in chi lo assume, delle ...

Fimp : “Il 30% dei bambini - con meno di 3 anni - soffre disturbi del sonno. Rischio di gravi conseguenze” : I bambini e adolescenti residenti nel nostro Paese non sempre dormono sonni tranquilli. Il 15% degli italiani dai 3 ai 14 anni soffre di disturbi del sonno e questa percentuale sale addirittura al 30% tra i bimbi con meno di 3 anni. Questo determina gravi conseguenze tra cui alterazioni del comportamento, difficoltà nelle attività scolastiche, problemi di memoria e, più in generale, alterazioni del neurosviluppo. Sono questi alcuni dei dati ...

Taglio parlamentari : una delle conseguenze sarà il costo inferiore del Parlamento : Il giorno dopo l'approvazione della legge sul Taglio dei parlamentari, c'è chi esulta, come il Movimento Cinque Stelle, e c'è chi cerca di tirarne le somme alla luce di visioni analitiche crude e schiette. La riforma recentemente approvata, secondo quanto analizzato da Il Sole 24 Ore, potrebbe essere all'origine di una differenza, a livello rappresentativo, fra le due Camere. In sostanza si afferma che la modifica del Parlamento, presupponente ...

“Non posso avere figli”. Georgette Polizzi rompe il silenzio sulle conseguenze della malattia : Momento magico per l’ex partecipante di Temptation Island, Georgette Polizzi, sposatasi il 15 settembre scorso con Davide Tresse. Nemmeno il tempo di godersi le nozze che la 36enne stilista originaria di Vicenza è già pronta a fare un altro passo importante della sua vita. Di cosa si tratta? Il suo forte desiderio è avere un bambino.\\Georgette, colpita dalla sclerosi multipla, non riesce a dare alla luce bimbi ma indica la strada da percorrere ...

Allarme dell’industria europea dell’auto : ?«conseguenze catastrofiche da una hard Brexit» : 23 associazioni imprenditoriali nel delicato settore dell'automobile hanno deciso di lanciare un appello comune contro l'ipotesi di una uscita disordinata del Regno Unito dall'Unione europea

conseguenze dell’inchiesta Bloody Money. Procura : “Tutti archiviati perché il reato è impossibile” : Chiesta l’archiviazione per il direttore di Fanpage.it, Francesco Piccinini, e per il giornalista Sacha Biazzo, indagati per istigazione alla corruzione dopo la pubblicazione dell’inchiesta giornalistica Bloody Money sul traffico illecito di rifiuti. Secondo i giudici della Procura di Napoli i giornalisti hanno agito per denunciare all'opinione pubblica uno dei più gravi fattori di inquinamento della vita pubblica.Continua a leggere

Giovane coppia cura la meningite del loro bimbo di 19 mesi con olio di oliva le conseguenze sono drammatiche : Una Giovane coppia mormone di Raymond in Canada ha pensato di curare la meningite del loro bimbo di 19 mesi con l’olio d’oliva. I due si chiamano David e Collet Stephan e pensavano che il piccolo potesse guarire con una cura omeopatica fatta in casa. Il bimbo di 19 mesi, dopo qualche giorno di terribile sofferenze, è deceduto. I due, subito dopo la morte del piccolo, sono stati rinviati a giudizio. La coppia al processo si ...

Beautiful Anticipazioni 20 settembre 2019 : Le conseguenze del bacio tra Bill e Brooke : Brooke tenta di spiegare a tutti che tra lei e Bill non c'è nulla. Alla Forrester intanto si festeggia per il fidanzamento di Pam e Charlie.

Trama Grey's Anatomy 16x02 : Karev e Webber affrontano le conseguenze del licenziamento : La sedicesima stagione di Grey's Anatomy debutterà il 26 settembre in America. Nonostante manchi ancora più di una settimana alla season premiére, la ABC - network statunitense che trasmette le puntate inedite del medical-drama - ha già rilasciato la sinossi ufficiale del secondo episodio, in onda giovedì 3 ottobre. La puntata in questione, intitolata “Back in the Saddle”, è stata scritta da Meg Marinis (storica collaboratrice di Shonda Rhimes) ...

Nuovo record del debito pubblico : ecco i perché?dell’aumento e le conseguenze sulle nostre tasche : Studiosi ed economisti concordano: basterebbe un tasso di crescita nominale (dunque comprensivo di inflazione) attorno al 2-3% per cominciare a ridurre il debito (in costanza delle altre variabili) in automatico, senza ricorrere a manovre lacrime e sangue comunque depressive per l'intero ciclo economico