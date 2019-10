Lavoro | 11mila assunzioni da Poste a Gruppo Siram | ecco la top 10 in Italia per regione e

Fonte : ilsole24ore

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Sul territorio a farla da padrone per gli annunci diè la Lombardia, seguita da Emilia Romagna e Veneto. Nei settori svettano l’area vendite, l’informatica e l’engineering

francibucce : RT @rinnovabiliit: #Laos: il caro prezzo delle #banane. 11mila ettari per un valore di 100 mln di $. Questi i numeri cinesi in Laos. Ma tra… - GratisITA : RT @rinnovabiliit: #Laos: il caro prezzo delle #banane. 11mila ettari per un valore di 100 mln di $. Questi i numeri cinesi in Laos. Ma tra… - StUpGreen : RT @rinnovabiliit: #Laos: il caro prezzo delle #banane. 11mila ettari per un valore di 100 mln di $. Questi i numeri cinesi in Laos. Ma tra… -