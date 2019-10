Latte in polvere Nestlè contaminato da sostanze cancerogene | i risultati delle analisi

Fonte : fanpage

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Alcuni test svolti da Foodwatch in Olanda, in Francia e in Germania evidenziano la presenza di oli minerali aromatici derivati da idrocarburi. I marchi coinvolti sono Danone, Novalac, Neolac, Hero Baby e Nutrilon, oltre a Nestlé. Già chiesto l’immediato richiamo dei lotti coinvolti.

Siroblue : Latte in polvere Nestlé, Danone e Novalac nella bufera: trovati oli idrocarburi cancerogeni -… - f4stfu5e : Comunque raga finora il latte che avevo bevuto era latte in polvere che non mi faceva stare male beh a quanto pare… - UnbannedF : @ilnononano1 @CMastroff @matteosalvinimi Il diritto di voto visto che le decisioni vengono prese da enti sovranazio… -