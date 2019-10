Fonte : ilpost

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Dopo alcuni risultati deludenti, l'allenatore del Guangzhou è stato invitato dalla dirigenza a partecipare a un corso di cultura aziendale cinese: di fatto una sospensione

hyuntention : continuo a dire che tutta la situazione è strana e il fatto che non abbiamo nemmeno un /suo/ messaggio :////// non lo so - silviasprea : @matteo_milan91 Sarò strana io ma io preferisco vedere il Milan vincere lo scudetto piuttosto che continuare con qu… - rossi20_rossi : RT @Fantacalcio: Esonerato? No, sospeso: la strana situazione di Fabio Cannavaro -