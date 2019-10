La nuova Isis nasce nel segno di Saddam Il fantasma iracheno

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Il regalo del “Sultano” al Tycoon. Un regalo utile per un secondo mandato presidenziale. L’uccisione di Abu Bakr al-Baghdadi non segna la fine dell’, ma per come si è consumato, per dove è avvenuto, l’ultimo atto del “califfo” rappresenta anzitutto una vittoria della Turchia e di colui che vuol passare alla storia come l’”Ataturk del Terzo millennio”: Recep Tayyp Erdogan. Al-Baghdadi è stato eliminato in un’area del nord della Siria passata sotto il controllo di milizie qaediste reclutate da Erdogan per cacciare i combattenti curdi siriani dell’Ypg e dar vita ad una mega operazione di “sostituzione etnica” che, in termini economici, significa un affare da 27 miliardi di dollari. Una “torta” da sparire con l’ex nemico di Damasco, il presidente siriano Bashar ...

