La mostra fotografica “We Are the World” dell’artista Elisa Fossati a Roma

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 28 ottobre 2019) La personale “We Are themilanese prosegue il tour in Italia Continua il suo tour in Italia l’esposizione itinerante di. Dopo il successo di Milano, Venezia, Spoleto e Bassano del Grappa, We Are the World, questo il titolo della personale, è stata inaugurata apresso il Piram Hotel, in via Giovanni Amendola 7. Nei suoi scatti, la giovane fotografa milanese, laureata in Arte, Patrimoni e Mercati allo IULM, è riuscita a creare un mondo alternativo, in cui l’immagine e la parola sono l’uno lo specchio dell’altra. Ecco quindi che dagli abissi si risale tra le nuvole per immergersi poi nel fitto delle grandi metropoli, intrufolarsi in palazzi storici di inestimabile bellezza. Con uno sguardo attento alle piccole cose, facendosi piccoli sotto la volta celeste e liberi come le aquile sopra le nubi, i visitatori potranno godere di un panorama variopinto, ...

NicolaPorro : In un Comune italiano progressista e di sinistra (of course) hanno organizzato una mostra fotografica sui #migranti… - _Carabinieri_ : 40° anniversario del Comando #Carabinieri Ministero Affari Esteri, istituito per la sicurezza del Dicastero e delle… - TricicloOnlus : 23 novembre 2019 - Convegno e mostra fotografica 'ALLUVIONE MONCALIERI, TRE ANNI DOPO Capire cosa è successo, proge… -