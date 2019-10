La Golf 8 è una piccola rivoluzione

Golf – Francesco Laporta - una vittoria da record : il trionfo al China Open è il 35° successo stagionale per l’Italia : Francesco Laporta vince il China Open e firma il 35° successo per i Golfisti azzurri in stagione: battuto il record di 34 del 2018 Si colora d’azzurro anche il Challenge Tour con Francesco Laporta che ha vinto con 274 (69 71 64 70, -14) colpi l’Hainan Open, torneo in combinata con il China Tour, che si è svolto al Sanya Luhuitou GC (par 72) di Sanya, ad Hainan Island in Cina. Il 29enne di Castellana Grotte (BA) ha ottenuto il primo ...

Valentino Rossi parteciperà alla 12 Ore del Golfo. Test effettuato a Misano su una Ferrari 488 GT3 : Valentino Rossi non sta di certo vivendo un momento facile nel Mondiale 2019 di MotoGP. I problemi con la Yamaha e un campionato già conquistato dal nuovo asso della categoria Marc Marquez rendono per il “46” l’intero conTesto complicato. Ecco che, in attesa di volare alla volta di Motegi (Giappone) per il pRossimo round iridato, il “Dottore” ha effettuato un Test a Misano su una Ferrari. Non si parla però, come ...

La bufala del bambino volato via su una monGolfiera - dieci anni dopo : Una rivista ha raccontato cosa ne è stato della famiglia protagonista di una delle bufale più famose di sempre, pensando per un attimo di aver scoperto una nuova verità

Golf – Mutuactivos Open de España : una coppia spagnola in testa - Nino Bertasio rimonta ventuno posizioni : Nel secondo giro del torneo spagnolo, Bertasio sale fino al nono posto mentre Edoardo Molinari si assesta in ventesima piazza Deciso attacco dei giocatori iberici nel secondo giro del Mutuactivos Open de España (European Tour), che sul percorso del Club de Campo di Madrid (par 71) in Spagna anticipa il 76° Open d’Italia (10-13 ottobre, Olgiata GC). Sono al comando con 131 (-11) Rafa Cabrera Bello (66 65) e Adri Arnaus (65 66), seguiti da ...

Golf - Franco Chimenti : “Francesco Molinari farà sognare all’Open d’Italia. La Ryder Cup 2022 è una sfida vinta” : “L’Open d’Italia vanterà grandissimi campioni. Francesco Molinari ci farà vedere cose fenomenali, ne sono sicuro. Con lui ci saranno tanti grandi interpreti della disciplina come Justin Rose e molti altri. Ma l’Italia può contare su altri grandi giocatori come Andrea Pavan, Renato Paratore, Guido Migliozzi, Edoardo Molinari e Nino Bertasio. Sarà grande spettacolo” (fonte: Ansa). Con queste parole si è espresso Franco Chimenti, n.1 della ...

Golf - Franco Chimenti : “Francesco Molinari farà sognare all’Open d’Italia. La Ryder Cup 2022 è una sfida vinta” : “L’Open d’Italia vanterà grandissimi campioni. Francesco Molinari ci farà vedere cose fenomenali, ne sono sicuro. Con lui ci saranno tanti grandi interpreti della disciplina come Justin Rose e molti altri. Ma l’Italia può contare su altri grandi giocatori come Andrea Pavan, Renato Paratore, Guido Migliozzi, Edoardo Molinari e Nino Bertasio. Sarà grande spettacolo” (fonte: Ansa). Con queste parole si è espresso Franco Chimenti, n.1 della ...

Una nuova escalation nel Golfo? : La querelle iraniano-saudita attraversa i decenni ed è caratterizzata da un coinvolgimento totale su più livelli: politico, economico, sociale e religioso (sunniti-sciiti). Il recente attacco del 14 settembre 2019 ai siti petroliferi sauditi della compagnia Saudi Aramco: il sito di Khurais e gli impianti di Abqaiq, ha suscitato una grande attenzione a livello regionale e internazionale. L’aggressione, con l’utilizzo di ...

Golf : Justin Rose a rischio per il BMW PGA Championship a causa di una botta a un ginocchio : C’è un potenziale problema Justin Rose per il BMW PGA Championship che partirà domani a Wentworth. L’inglese, numero 4 del ranking mondiale, è stato vittima di una scivolata la scorsa settimana, cosa che gli ha procurato dei problemi a un ginocchio. La presenza di Rose è dunque in dubbio, e la possibilità di un’assenza è rafforzata dalla sua mancata comparsa alla Pro-Am che apre il celebre torneo vinto lo scorso anno da ...

Golf – 76° Open d’Italia : per la prima volta il torneo avrà una triplice copertura tv : 76° Open d’Italia in onda su Rai, Sky e GolfTV. Per la prima volta il torneo avrà una triplice copertura televisiva Un Open d’Italia da vivere dalla prima all’ultima buca per non perdersi neanche un colpo dei campioni in gara all’Olgiata Golf Club di Roma dal 10 al 13 ottobre. Rai Sport, Sky Sport e GolfTV, infatti, trasmetteranno la 76esima edizione del torneo, quinta tappa 2019 delle Rolex Series European Tour. L’appuntamento clou del ...