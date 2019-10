La gatta obesa “costretta” ad allenarsi sul tapis roulant perché perda peso | il felino

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Lei si chiama Cinderblock, ha otto anni e pesa 11 chili. La sua ex proprietaria l’ha affidata a un centro veterinario a Bellingham, nello Stato di Washington. Lì i veterinari stanno cercando di farle perdere, come si vede nel video, grazie all’allenamento sul. Inizialmente lasembra non gradire. In un secondo video, invece, pare più convinta della scelta dei suoi nuovi tutori. I video, su Twitter, hanno registrato più di 15 milioni di visualizzazioni. L'articolo La“costretta” adsul: ilnon sembra gradire. Il video da milioni di clic proviene da Il Fatto Quotidiano.

