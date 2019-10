Kurt Cobain | il leggendario cardigan del leader dei Nirvana mai lavato venduto all’asta

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Ilverde oliva del cantante dei, indossato durante la registrazione del concerto “Unplugged” del 1993 e mai, è statoa New York per la cifra record di 334mila dollari. Il venditore, Garrett Kletjian, proprietario di un team di corse automobilistiche (Forty7 Motorsports), lo acquistò quattro anni fa per 137.500 dollari. Questoè un modello vintage, realizzato dal marchio Manhattan ora scomparso, che porta ancora i segni del suo storico possessore, tra cui un foro di sigaretta, e non è mai stato. Fu stimato tra i 200mila e i 300mila dollari dalla casa d’aste, Julien’s Auctions. Il concerto “Unplugged”, registrato a New York il 18 novembre 1993 per il canale musicale Mtv, corrisponde all’apogeo del più importante gruppo rock di Anni ’90, che impersonificava il genere ...

