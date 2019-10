Juventus | Sarri vuole che si ritrovi cattiveria sotto porta | Dybala e Higuain i migliori

Juventus-Genoa - possibile formazione di Sarri : fuori Pjanic - torna Ronaldo : Juventus-Genoa è uno dei match che vedremo nel prossimo turno di serie A, la decima giornata di campionato. Un turno infrasettimanale tutto da seguire. In questo periodo della stagione le big giocano praticamente ogni tre giorni e ci sta qualche passaggio a vuoto. La Juventus ad esempio nell'ultimo turno disputato non è andata oltre il pareggio sul campo del Lecce. Nonostante questo ha conservato la testa della classifica visto che anche l'Inter ...

Lecce Juventus probabili formazioni - Sarri fa turnover : 5 sorprese dal 1' : Lecce Juventus probabili formazioni – La Juventus che affronta la trasferta sul campo del Lecce potrebbe essere diversa rispetto a quella maggiormente disegnata da Maurizio Sarri in quest’inizio di stagione. Senza Cristiano Ronaldo, ma con un Dybala in forma e un Higuain ritrovato. Sarà la seconda stagionale dei bianconeri senza CR7, che era rimasto a casa anche per la sfida esterna con il Brescia in infrasettimanale. Lecce Juventus ...

