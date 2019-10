Lecce-Juventus - Sarri : “Ronaldo? Decideremo quando riposerà. Sui cambi in difesa….” : LECCE JUVENTUS Sarri- Maurizio Sarri ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa in vista del match di domani tra Lecce-Juventus. Il tecnico ha evidenziato la grande forza del Lecce, soffermandosi anche sull’aspetto turnover. Ecco le parole del tecnico riportate da “Tuttojuve.com”: Sul Lecce: “Il Lecce è una squadra propositiva, che anche nei momenti […] L'articolo Lecce-Juventus, Sarri: ...

Juventus - Ronaldo supera Van Dijk : 6° Pallone d’Oro più vicino - i dettagli! : Pallone D’ORO Ronaldo- Cristiano Ronaldo si avvicina al suo 6° Pallone D’Oro. Di fatto, come evidenziato dai colleghi del “Corriere della Sera“, e come riportato dai bookmakers, l’attaccante portoghese, attualmente, avrebbe superato Van Dijk per quel che riguarda la classifica parziale del Pallone d’Oro. Un sorpasso deciso, ma attenzione al prossimo mese e ai possibili […] L'articolo Juventus, Ronaldo ...

Lecce-Juventus - Sarri : “Ronaldo? Decideremo quando riposerà. Sui cambi in difesa….” : LECCE JUVENTUS Sarri- Maurizio Sarri ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa in vista del match di domani tra Lecce-Juventus. Il tecnico ha evidenziato la grande forza del Lecce, soffermandosi anche sull’aspetto turnover. Ecco le parole del tecnico riportate da “Tuttojuve.com”: Sul Lecce: “Il Lecce è una squadra propositiva, che anche nei momenti […] L'articolo Lecce-Juventus, Sarri: ...

Probabili formazioni Juventus-Genoa : turnover in difesa per Sarri - torna Ronaldo : Probabili formazioni Juventus-Genoa – In cerca di riscatto. Dopo il pari in quel di Lecce, in cui ha sprecato tantissime occasioni, la Juventus ospita il Genoa allo Stadium con l’obiettivo di tornare alla vittoria. Dal canto loro, i rossoblu di Thiago Motta non vogliono di certo sfigurare dopo la bella vittoria in rimonta contro il Brescia di sabato sera. Le scelte. Qualcosa, in conferenza stampa, Sarri ha lasciato intendere. ...

Juventus - contro il Genoa potrebbero giocare Ronaldo e Dybala : La Juventus, domani sera 30 ottobre alle ore 21:00, all'Allianz Stadium di Torino, affronterà il Genoa del nuovo allenatore Thiago Motta nel turno infrasettimanale di Serie A. Dopo il pareggio ottenuto a Lecce, Maurizio Sarri vuole ora tornare a vincere, per mantenere invariato il vantaggio in classifica sull'Inter di Antonio Conte, che attualmente segue a un solo punto di distanza. contro il Genoa ritorna Cristiano Ronaldo La Juventus, ...

Juventus Genoa probabili formazioni : riecco Ronaldo - 5 novità dal 1' : Juventus Genoa probabili formazioni- Vigilia in casa bianconera in vista della sfida di domani sera contro il Genoa. Sarri si affiderà a diversi cambi di formazione, una soluzione che consentirà a diversi interpreti di rifiatare e a chi ha giocato meno di mettere minutaggio sulle gambe. In porta potrebbe giocare Buffon. L’ex PSG, salvo clamorosi colpi di scena, sarà preferito a Szczesny. In difesa fuori uno tra Bonucci e De Ligt, con il ...

Ronaldo : ‘Il mio gol preferito è quello segnato contro la Juventus’ : Cristiano Ronaldo, vincitore di ben cinque Palloni d'Oro, non riceve questo premio dal 2017, ma adesso ci sarebbero segnali incoraggianti per tornare sul gradino più alto del podio. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, una delegazione di France Football si sarebbe recata a Torino per incontrare l'attaccante della Juventus, che ha rilasciato un’intervista che sarà in prima pagina sul prossimo numero. Alcuni spezzoni dell'articolo, in ...

Juventus - Ronaldo supera Van Dijk : 6° Pallone d’Oro più vicino - i dettagli! : Pallone D’ORO Ronaldo- Cristiano Ronaldo si avvicina al suo 6° Pallone D’Oro. Di fatto, come evidenziato dai colleghi del “Corriere della Sera“, e come riportato dai bookmakers, l’attaccante portoghese, attualmente, avrebbe superato Van Dijk per quel che riguarda la classifica parziale del Pallone d’Oro. Un sorpasso deciso, ma attenzione al prossimo mese e ai possibili […] L'articolo Juventus, Ronaldo ...

Juventus - Ronaldo super Van Dijk : 6° Pallone d’Oro più vicino - i dettagli! : Pallone D’ORO Ronaldo- Cristiano Ronaldo si avvicina al suo 6° Pallone D’Oro. Di fatto, come evidenziato dai colleghi del “Corriere della Sera“, e come riportato dai bookmakers, l’attaccante portoghese, attualmente, avrebbe superato Van Dijk per quel che riguarda la classifica parziale del Pallone d’Oro. Un sorpasso deciso, ma attenzione al prossimo mese e ai possibili […] L'articolo Juventus, Ronaldo ...

Juventus Genoa probabili formazioni : Demiral dal 1' - riecco Ronaldo. 5 novità! : Juventus Genoa probabili formazioni- Archiviata la 9^ giornata di campionato, la Juventus è pronta ad ospitare il Genoa per quel che riguarda la 10^ giornata di Serie A. Sarri potrebbe affidarsi ad almeno 5 novità dal primo minuto rispetto al match contro il Lecce. In porta potrebbe ritrovare spazio dal primo minuto Gigi Buffon. L’ex PSG potrebbe essere preferito a Szczesny. In difesa possibile ritorno dal 1′ per Cuadrado, con Danilo ...

Calciomercato Juventus - individuato il nuovo Cristiano Ronaldo - partita la caccia spietata : Sembra che il Calciomercato della Juventus sia prendendo sempre più forma. La squadra bianconera molto probabilmente non sarà ferma nel mercato di gennaio e intende sfoltire la sua rosa, con esuberi importanti da piazzare in qualche prestigiosa squadra e intende anche, se è possibile, rafforzarsi. In questi giorni i nomi che vengono accostati alla Juventus sono quelli di Sancho fortissimo giocatore del Borussia Dortmunf e quello ...

Juventus-Genoa - possibile formazione di Sarri : fuori Pjanic - torna Ronaldo : Juventus-Genoa è uno dei match che vedremo nel prossimo turno di serie A, la decima giornata di campionato. Un turno infrasettimanale tutto da seguire. In questo periodo della stagione le big giocano praticamente ogni tre giorni e ci sta qualche passaggio a vuoto. La Juventus ad esempio nell'ultimo turno disputato non è andata oltre il pareggio sul campo del Lecce. Nonostante questo ha conservato la testa della classifica visto che anche l'Inter ...

Buffon : 'Nella Juventus Chiellini ha lo stesso peso di Cristiano Ronaldo' : Uno dei giocatori più rappresentativi della Juventus passata, presente e futura è sicuramente Gianluigi Buffon che in una lunga intervista rilasciata ieri sera ai microfoni della trasmissione Mediaset "Tiki Taka" ha fatto il punto sul nuovo modo di stare in campo della squadra, sul peso dell'infortunio di Chiellini, e di altri argomenti personali. Innanzitutto il portiere ha sottolineato che l'assenza del capitano pesa quanto un'ipotetica ...

Juventus - Pallone d’Oro Ronaldo - clamoroso : ora il portoghese è il reale favorito! : Pallone D’ORO Ronaldo- Come evidenziato dai colleghi del “Corriere della Sera”, e come riportato dai bookmakers inglesi, Cristiano Ronaldo sarebbe balzato in testa alla classifica momentanea per la conquista del Pallone d’Oro relativo alla stagione 2018/2019. Di fatto, l’attaccante portoghese avrebbe superato momentaneamente Van Dijk, mettendo le mani sul suo potenziale 6° titolo personale. Poche settimane per il ...