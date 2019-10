Juve | Alex Sandro difende de Ligt | ' Non lo vedo in difficoltà | è un giocatore fortissimo'

Calciomercato Juventus : ecco il sostituto di Alex Sandro : Calciomercato Juventus – E’ pausa per le Nazionali, ma in casa Juventus si continua a lavorare. I dirigenti della società piemontese, stanno concentrando di concentrare i loro sforzi sul Calciomercato e guardare così al futuro. La squadra di Maurizio Sarri, intanto, continua ad allenarsi a ranghi ridotti, nella speranza di riuscire a recuperare il maggior numero possibile di indisponibili. Calciomercato Juventus: Paratici ha scelto ...

Calciomercato Juventus - serve vice di Alex Sandro : fra i nomi Carlos Augusto (RUMORS) : La Juventus si sta allenando a ranghi ridotti alla Continassa, considerando che la maggior parte dei giocatori è impegnata con le rispettive nazionali. Uno degli argomenti più chiacchierati dai media sportivi è sicuramente il Calciomercato, dove una delle protagoniste è sicuramente la Juve. La necessità di alleggerire la rosa è evidente, non solo per motivi di abbondanza, ma anche per un discorso di bilancio: i possibili partenti sono Rugani ...

Probabili formazioni Juventus-Bayer Leverkusen : tornano Higuain e Alex Sandro - out Dybala : Probabili formazioni Juventus-Bayer Leverkusen – Una grande prestazione ma tanto rammarico. Questo quanto emerso da parte della Vecchia Signora dopo la sfida tra Atletico Madrid e Juventus . Una rimonta subita a causa dei soliti problemi nei calci piazzati, già percepiti in campionato contro il Napoli, ma ‘cancellati’ nelle ultime due prestazioni (Brescia e Spal). Adesso è di nuovo Champions, i bianconeri ospitano questa ...

Juventus - squadra già al lavoro in vista della Champions : Alex Sandro è tornato a Torino : Per la Juventus gli impegni sono sempre tantissimi, Maurizio Sarri e i suoi ragazzi non hanno un attimo di tempo nemmeno per godersi la vittoria contro la Spal che ha lasciato intravedere notevoli passi in avanti sul piano del gioco. Stamani i bianconeri hanno già iniziato a mettere nel mirino la gara contro il Bayer Leverkusen, valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Martedì la Juve affronterà i tedeschi e per ...

Juventus - grossi guai per Sarri : muore il papà - Alex Sandro va in Brasile. Emergenza-terzini : Grave lutto in casa Juve: è morto il padre di Alex Sandro, Reinaldo Ramos da Silva, cui il terzino bianconero era legatissimo. Il giocatore ieri ha preso un volo per il Brasile per raggiungere la famiglia, e dunque domani non sarà disponibile per la sfida con la Spal. «Mio padre mi ha insegnato il v

Juventus - fra le possibili alternative ad Alex Sandro ci sarebbero Beruatto e Bernardeschi : La Juventus è pronta ad affrontare tre partite molto importanti che riguardano Serie A e Champions League: in campionato sabato alle ore 15:00 giocherà contro la Spal, mentre martedì ci sarà la seconda giornata di Champions League all' 'Allianz Stadium' contro il Bayer Leverkusen, in attesa del big match di Serie A contro l'Inter a San Siro previsto domenica 6 ottobre. Maurizio Sarri deve fronteggiare in particolare la situazione infortuni: gli ...

Infortuni Juventus - ko Danilo : ecco quando tornerà! Alex Sandro out contro la SPAL : Infortuni Juventus- Infermeria bianconera decisamente affollata in questo inizio di stagione. Come confermato dall’ultimo match contro il Brescia, Danilo ha riportato un problema muscolare il quale lo costringerà a stare fermo almeno fino alla prossima sosta. Piove sul bagnato in casa bianconera: out Danilo e fuori anche De Sciglio, Sarri dovrà affidare la corsia di destra a Cuadrado. Occhio anche al possibile forfait di Alex Sandro in ...

DIRETTA/ Barcellona Juventus donne - risultato 1-0 - streaming e tv : in gol Alexia! : DIRETTA Barcellona Juventus donne: info streaming video e tv della partita, valida come ritorno dei sedicesimi di finale della Champions league femminile.

Juventus - gli intoccabili di Sarri : su tutti Bonucci - Alex Sandro e CR7 (RUMORS) : In queste prime giornate di Serie A è stata evidente la volontà di Sarri di puntare sempre sui soliti giocatori, almeno fino alla partita contro l'Atletico Madrid: sia nel match contro l'Hellas Verona che in quello con il Brescia il tecnico toscano ha deciso di cambiare in maniera più massiccia i titolari, iniziando a coinvolgere anche quei giocatori arrivati in estate e sui quali la dirigenza bianconera ha puntato molto. Ad esempio contro ...