Joker | turisti affollano la scalinata nel Bronx dov’è stata girata l’iconica scena del

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Dimenticatevi l’Empire State Building o Central Park: la nuova attrazioneca di New York è unaneldiventata famosa per essere comparsa nel film, con Joaquin Phoenix che balla in cima ai gradini. Un momento iconico che è presto diventato un meme virale su Internet attirando orde di, fan e semplici curiosi, accomunati da un unico scopo: farsi la foto del momento, rigorosamente con l’hashtag #stairs. Ma non tutti sono entusiasti di questa improvvisa popolarità: Alexandria Ocasio-Cortez, deputata nata e cresciuta nel, si è fatta portavoce del malcontento degli abitanti del quartiere. Visualizza questo post su Instagram ???????? @movie @toddphillips1 Un post condiviso da Ray H. Mercado (@raylivez) in data: 20 Ott 2019 alle ore 9:02 PDT Ilnon è esattamente uno dei luoghi più pittoreschi di New York: ...

