Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 ottobre 2019)è un film che mette in scena l’importanza della ricostruzione narrativa nella comprensione di una storia di vita. La sua racconta come siaa essere quello che è. Conosciamoper il suo rapporto con Batman, come un personaggio negativo che stimola sentimenti di rifiuto. Ma conoscendo la sua storia personale riusciamo a dare un senso e a comprendere (che, lo ricordo, non vuol dire giustificare) il significato dei suoi comportamenti; forse addirittura arriviamo a empatizzare con lui, che finora ci era apparso solo come un crudele assassino. La sadica risata che conosciamo è il risultato dell’integrazione patologica di aspettative familiari (l’altrettanto patologica madre gli chiede costantemente di ridere), di una non maturata capacità di contenere le emergenze emotive e di probabili danni neurologici dovuti ai maltrattamenti subiti da piccolo. Quella che abbiamo ...

WarnerBrosIta : Oggi auguriamo buon compleanno a Joaquin Phoenix, ora al cinema con Joker! - TutteLeNotizie : Joker, ora sappiamo com’è arrivato a diventare il ‘cattivo’. La psicoterapia funziona così - Joker__Reloaded : la puntata delirio di #ottoemezzo la stanno registrando proprio ora... Cosa mai potranno capire e commentare una c… -