Joker è il film vietato ai minori più visto di sempre

Le scale del film Joker sono diventate un’attrazione turistica : Uno degli aspetti più apprezzati del film Joker, in mezzo a tante polemiche e controversie, è la sua resa dello scenario urbano di Gotham City, rappresentata come una città in crisi e dall’estetica profondamente realistica. Per trovare i luoghi giusti, le riprese si sono svolte nei luoghi più periferici di New York, soprattutto nei quartieri di Brooklyn, Jersey e nel Bronx. Proprio in quest’ultimo quartiere si trova una delle ...

Joker - 8 film da vedere prima o dopo Joker : A 3 settimane dall'uscita di Joker nelle sale italiane, chi non ha ancora visto il film ha quasi perso la voglia di farlo (da quanto ne ha sentito parlare) e chi l'ha visto o ci ha messo una pietra sopra subito o non ha ancora smesso di commentarlo. I sentimenti tiepidi rispetto a quello che, per ora, è il titolo cinematografico più discusso dell'anno (con buona pace del povero Tarantino) non sembrano contemplati. Un fatto certo è che se ne ...

Joker : Jared Leto geloso di Joaquin Phoenix - tenta di sabotare il film - : Elisabetta Esposito Jared Leto potrebbe aver cercato di impedire la realizzazione di "Joker", il film successo di pubblico interpretato dall'attore Joaquin Phoenix Jared Leto avrebbe cercato di impedire la realizzazione del film “Joker”. Lo riporta il DailyMail, nel sottolineare come l’attore - che ha interpretato lo stesso villain in “Suicide Squad” - abbia cercato in più modi di fermare la pellicola di Warner Bros, interpretata da ...

«Joker» - il film - la musica. Le canzoni da ricordare : Se la colonna sonora scritta appositamente per Joker, il film, opera della violoncellista Hildur Guðnadóttir, va dritta al punto e rappresenta - senza girarci troppo attorno - il lato più oscuro e disturbato di Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), le canzoni che Todd Phillips (il regista) prende in prestito da altri, sono quasi estensioni del suo sorriso di facciata, quello che nella sua misera vita cerca per sè ma soprattutto per ...

«Joker» - il film - una scena tagliata fa luce su uno dei crimini più efferati : Originariamente Joker, (il film sulla genesi dell'arcinemico di Batman diretto da Todd Phipps, ndt) durava più dei 122 minuti che abbiamo visto. Una scena rimossa da Warner Bros avrebbe potuto far luce su uno dei crimini di Arthur Fleck . Ora però è filtrata su Twitter e possiamo vederla tutti. La vedremo mai anche in una possibile versione integrale? Il film è ancora molto forte al botteghino nel suo secondo fine settimana di programmazione. ...

«Joker» - il film è già uno dei migliori di sempre nella classifica IMDb : È decisamente il momento di Joker. Tutti parlano del film di Todd Phillips e in tanti(ssimi) lo vedono, tanto che continua a macinare milioni al box office, italiano e non, anche dopo il secondo weekend di programmazione. La pellicola fa discutere, non sempre in senso positivo. Anche a livello di critica, c'è un certo divario, come si evince dalle due percentuali attribuite a Joker sul sito Rotten Tomatoes: il film si attesta al ...

Joker - il film e la musica di Hildur Guðnadóttir - signora delle colonne sonore dark : Sul Joker, il film di Todd Phillips, interpretato da Joaquin Phoenix, la critica, così come l’opinione pubblica, è spaccata in due: chi lo considera un film straordinario, chi invece si è ritrovato a rimpiangere la versione più fumettistica di Jack Nicholson (Batman, Tim Burton, 1989) o il tic nervoso - la lingua sulle labbra - "brevettato" da Heath Ledger (Il cavaliere oscuro, Christopher Nolan, 2008). Fan e ...

Joker - un film ruffiano che senza violenza sarebbe un racconto ordinario : +++ ATTENZIONE SPOILER +++ A Venezia devono aver invertito i premi: a Joaquin Phoenix dovevano dare quello come miglior attore, lasciando perdere un film certo degno di nota ma ruffiano quant’altri mai. Todd Phillips gira un film tutto attorno a Phoenix, che è un dio dell’Olimpo e tiene due ore con la sua faccia e le sue mossette. Attore mostruoso, immenso; colonna sonora splendida; regia ammiccante; ralenty “artistico” à ...

«Joker» il film - quanti sono davvero gli omicidi di Arthur Fleck : Joker, il film in cui Joaquin Phoenix è l'arcinemico di Batman, pone piccoli e grandi domande, ma soprattutto scatena enormi discussioni. Alcune sono sui massimi sistemi, altre, decisamente più piccole, possono però essere l'ago della bilancia. Il problema di fondo è che molti, soprattutto da in Italia, guardano questa nuova versione del giullare matto del crimine - molto, forse troppo, immersa in una Gotham che ...

Cantante pedofilo riceve soldi da Joker. Una sua canzone nella colonna sonora del film : Nonostante l’indiscusso successo che il film sta ottenendo ai botteghini, i produttori di Joker sono travolti dalle critiche degli spettatori. Il motivo? Aver incluso nella colonna sonora del lungometraggio una canzone di Gary Glitter, noto cantautore britannico arrestato nell’ottobre 2012 nell’ambito dell’Operazione Yewtree, un’estesa indagine della polizia su presunti abusi sessuali a danni di minori commessi a ...

«Joker» film da botto al box office in Italia e negli Stati Uniti : Come c’era da aspettarsi, il film Joker ha già fatto il botto al box office. Uscito giovedì 3 ottobre in Italia – dove poche settimane prima aveva vinto il Leone d’Oro a Venezia 76, la pellicola di Todd Phillips ha già incassato più di 6,2 milioni di euro. La cifra da record rende Joker uno dei migliori debutti cinematografici della stagione, dopo Avengers: Endgame e Il Re Leone. Un dato da considerare ...

Joker - un film sullo spirito dei nostri tempi : Joker è di nuovo a Gotham City. Il nuovo film di Todd Phillips, regista noto finora solo per la popolare saga di Una notte da leoni, è nei cinema italiani da qualche giorno: l’ormai celebre (e celebrato) Joker con Joaquin Phoenix. Mentre è inutile nascondersi che la grancassa mediatica aveva già gonfiato all'inverosimile l'attesa per questo spin-off di Batman, molti non sapevano precisamente cosa aspettarsi da questa nuova avventura ...

«Joker» - il film - dove hai già sentito la canzone che ora ti tormenta : La scena la conosciamo tutti. Sta sul poster, nel teaser e nel trailer di Joker, il film. Ma la canzone non è la stessa e quando quella scena la vedi al cinema, nella sequenza autentica, con la sua musica ‘originale’. l’effetto è fortissimo. Sei scosso e al contempo… gasato dalla sua energia? Tutta colpa del rock e di quanto sa prenderti col suo ritmo. Ma, attento, questa musica ha qualcosa di molto dark ...

Perché l’uscita del film su Joker spaventa l’America : Creato nel 1940 da Bill Finger, Bob Kane & Jerry Robinson, Joker nel tempo si è trasformato dall’originale maniaco omicida a ridacchiante imbroglione, sia per vendere meglio il fumetto ai più giovani, sia per il panico morale sui presunti contenuti. Questa copertina di Neil Adams del 1973 segna il ritorno alle origini del personaggio come psicopatico È finalmente nelle sale di tutto il mondo Joker. Il film di Todd Phillips dedicato al ...