«Jesus Is King» | il Vangelo secondo Kanye West

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 28 ottobre 2019) C’è un filo sottile che legaa Matteo Salvini? Dopo la puntata di Report in cui si ipotizza un grande piano destabilizzatore che attinga (anche) dai valori dell’ortodossia cristiana e l’uscita diIsdell’unico rapper che appoggia Trump, il filo si può scorgere.Isè uscito venerdì 25 ottobre, a distanza di più di un anno da Ye e di tre anni da The Life of Pablo, ed è il nono album del rapper, senza contare compilation e collaborazioni. Ed è ormai certo che uscirà il 25 di dicembre il “seguito” delIs Born, ovviamente. Una genesi, giusto per stare in tema, molto travagliata quella diIs, più volte annunciato, rinviato, remixato, anticipato, l’album è il definitivo “coming out” religioso di. ...

itsmetheblue : non è legale passare da jesus is king a sexorcism nel giro di poche canzoni - asja_bozzi : tony effe rilascia una canzone intitolata bassotto e kanye rilascia un album intitolato jesus is king - FrancisMayCry : Quinto ascolto di Jesus is King e mi piace sempre di più. Mi sbilancio: t Top 5 nei dischi di Kanye. -