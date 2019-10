Jaguar Land Rover – Avviata la collaborazione con Artissima per il progetto JaguArt

Fonte : sportfair

(Di lunedì 28 ottobre 2019)avvia conunabiennale e presenta ilt In occasione dell’edizione 2019 della fiera– Internazionale d’Arte Contemporanea, che si terrà a Torino dal 31 ottobre al 3 novembre,Italia, nuovo partner automotive della fiera, edanno il via ad unartistico innovativo nato dalla comune volontà di supportare l’arte emergente e di innescare sinergie vincenti e di lungo periodo tra i rispettivi interlocutori. L’iconico brand, espressione di inconfondibile stile, bellezza senza tempo, tradizione e, al tempo stesso, continua innovazione, ha ispirato ilt. L’iniziativa, nata dall’incontro con, rappresentando i valori comuni ai brand, si articolerà in un vero e proprio Talent Road Show in dieci città italiane, con l’obiettivo di scoprire nuovi talenti ...

