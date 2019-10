Jaguar ha presentato un’hypercar elettrica che esiste solo nei videogame

Fonte : wired

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Un’immagine dellaVision Gran Turismo Coupé Lasta attuando una decisa transizione verso le vetture elettriche in cui il suv i-Pace, a cui seguirà la berlina XJ, entrambi proposti esclusivamente nella versione a batteria, costituiscono due pilastri fondamentali. Inoltre, l’azienda controllata dal gruppo Tata, sfruttando il know-how accumulato grazie alla partecipazione al campionato di monoposto elettriche Formula E, ha come obiettivo quello di inserirsi nella nicchia delle hypercar elettriche. Il primo passo verso il segmento delle supersportive elettriche lalo ha compiuto in modo virtuale presentando l’hypercar Vision Gran Turismo Coupé che farà parte delle auto presenti in Gran Turismo Sport, il famoso gioco di auto per PlayStation 4. La vettura virtuale sarà guidata in anteprima dai concorrenti che parteciperanno all’ultimo round dell’evento Sony Gran Turismo ...

