Italia-Isole Salomone 5-0 | Mondiali U17 calcio 2019 | gli azzurrini vincono all’esordio

Mondiali Under 17 – Esordio col botto per l’Italia - splendida cinquina degli azzurri alle Isole Salomone : La selezione del ct Nunziata non lascia scampo ai pari età delle Isole Salomone, cominciando con il piede giusto i Mondiali Under 17 Buona la prima per l’Italia ai Mondiali Under 17, in corso di svolgimento in Brasile. Al “Bezerrao” di Brasilia, gli azzurrini non lasciano scampo alle Isole Salomone, battute con un rotondo 5-0 nella prima giornata del Gruppo F, che comprende anche Messico e Paraguay. La formazione del ct ...

LIVE Italia-Isole Salomone 5-0 - Mondiali calcio U17 2019 in DIRETTA : esordio convincente degli azzurrini che calano la cinquina! Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 93′ FINITA! Italia batte Isole Salomone 5-0. 90′ Ci saranno tre minuti di recupero. 89′ Attimi finali della partita che hanno ben poco da dire, gli azzurri sono stati bravissimi a gestire la partita con attenzione e serietà. 85′ Ultimo cambio chiamato da Nunziata: esce Cudrig ed entra Boscolo. 81′ GOOOOOOOL ITALIA!!! Capone trovato bene al centro dell’area ...

LIVE Italia-Isole Salomone 3-0 - Mondiali calcio U17 2019 in DIRETTA : iniziato il secondo tempo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 49′ Prova subito Giovane ma il suo tentativo sfila sul fondo. 47′ Subito un cambio nell’Italia: Giovane prende il posto di Udogie. 46′ Inizia la ripresa! 47′ Finito il primo tempo, Italia-Isole Salomone 3-0. 45′ Concesso un minuto di recupero. 43′ Dopo una prima parte di frazione giocata quasi alla pari le Isole Salomone sono scomparse dal ...

LIVE Italia-Isole Salomone 0-0 - Mondiali calcio U17 2019 in DIRETTA : comincia la partita allo stadio Bezerrão di Gama! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1′ PARTITI! Primo possesso per le Isole Salomone. 20:56 Risuonano gli inni nazionali, è il momento di quello di Mameli! 20:53 Le due squadre hanno già fatto il loro ingresso in campo. 20:50 Le nostre giovani promesse dovranno essere brave a gestire la pressione derivante dall’esordio in una competizione così importante e soprattutto evitare di sottovalutare ...

LIVE Italia-Isole Salomone - Mondiali calcio U17 2019 in DIRETTA : azzurrini per partire con una goleada : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione partita – Orario d’inizio e come vedere in tv e streaming Italia-Isole Salomone Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Isole Salomone, prima giornata della fase a gironi dei Mondiali di calcio under17 2019. Gli azzurrini allenati da Carmine Nunziata sono inseriti nel Gruppo F insieme a Messico e Paraguay, oltre ai succitati isolani: accedono ...

Mondiali calcio under 17 - l’Italia sfida le Isole Salomone. Che Nazione è? Un Paese lontanissimo e sconosciuto - tra spiagge e mare da brividi : Questa sera (ore 21.00) l’Italia esordirà ai Mondiali under 17 di calcio, a XXX (Brasile) gli azzurrini affronteranno le Isole Salomone in un incontro da vincere a tutti i costi per puntare concretamente alla qualificazione agli ottavi di finale della rassegna iridata di categoria. La nostra Nazionale sarà priva di due giocatori di rango come Sebastiano Esposito e Lorenzo Colombo (l’interista è stato trattenuto da Antonio Conte viste ...

