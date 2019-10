Intesa Spaolo : a Padova attività didattiche per le scuole a Palazzo Donghi Ponti (2) : (Adnkronos) - Il Presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, ha sottolineato: “Con 9.743 miliardi di euro di ricchezza cumulata, gli italiani si confermano un popolo che l’arte del risparmio ce l‘ha nel Dna. Da alcuni anni abbiamo fatto la scelta di celebrare il 31 ottobre, Giornata mondi

Intesa Spaolo : Micillo - 'piano d'impresa da 2 - 8 mld di euro in ottica digital : Verona, 25 ott. (Adnkronos) - “In risposta all’evoluzione del mercato, Intesa Sanpaolo sta realizzando un percorso di trasformazione del gruppo in ottica digital con una infrastruttura digitale all’avanguardia di circa 2,8mld di euro di investimenti”. Lo ha detto, oggi al Forum Eurasiatico di Verona

Intesa Spaolo : Vicenza - promuove l'arte del risparmio : Vicenza, 23 ott. (Adnkronos) - Il Gruppo Intesa Sanpaolo torna a proporre per la Giornata mondiale del risparmio un ampio programma di eventi e iniziative, che si svolgeranno in molte città italiane e all’estero, nei paesi dove la Banca è presente direttamente o attraverso le sue controllate. Il pro

Intesa Spaolo : con Università Padova per 7 dottorati di ricerca in azienda (3) : (Adnkronos) - Grandi protagonisti anche i progetti green volti a salvaguardare il territorio, come quello presentato da Alto Trevigiano Servizi - Treviso che intende formulare strategie di protezione delle falde acquifere, limitando l’impatto di pesticidi, urbanizzazione e inquinanti industriali nel

Intesa Spaolo : con Università Padova per 7 dottorati di ricerca in azienda (2) : (Adnkronos) - Le sette aziende selezionate tra Padova e Treviso hanno progetti, intenti e caratteristiche differenti, ma sono accomunate da innovazione, sostenibilità e creatività, ma anche meccanizzazione, sicurezza e benessere. Sette progetti scientificamente ambiziosi che puntano a cambiare in me

Intesa Spaolo : con Università Padova per 7 dottorati di ricerca in azienda : Padova, 18 ott. (Adnkronos) - Sette dottorandi dell’Università di Padova hanno iniziato a percorrere il “ponte” che collega il mondo della ricerca a quello dell’impresa, grazie al bando dottorati di ricerca in azienda. Nato da un accordo tra Università degli Studi di Padova, Assindustria Venetocentr

Intesa Spaolo : Padova - accordo con Confartigianato per piattaforma digitale (3) : (Adnkronos) – Attraverso Skills4Business le imprese artigiane possono accedere a contenuti volti a sensibilizzare e creare consapevolezza sulle strategie più adatte per lo sviluppo del capitale umano acquisendo così nuove competenze con cui rendere l’impresa più forte e ottenere anche un miglioramento tangibile del suo merito creditizio. Questa nuova piattaforma formativa digitale rappresenta un modello di e-learning evoluto ed è ...

Intesa Spaolo : Padova - accordo con Confartigianato per piattaforma digitale : Padova, 16 ott. (Adnkronos) – Roberto Boschetto, presidente di Confartigianato Imprese Padova e Pietro Miraglia, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo Formazione, società del Gruppo che da oltre 20 anni realizza iniziative di formazione e perfezionamento professionale, hanno siglato un accordo per lo sviluppo di programmi formativi congiunti.In particolare, Intesa Sanpaolo Formazione ha sviluppato una piattaforma e-learning, ...

Intesa Spaolo : Padova - accordo con Confartigianato per piattaforma digitale (2) : (Adnkronos) – Per innalzare il potenziale di crescita e vincere la sfida della produttività sono necessari maggiori investimenti anche di tipo immateriale volti a potenziare per la crescita all’estero, la valorizzazione dei marchi internazionali, il rispetto dell’ambiente e l’innovazione brevettuale. Per realizzare queste strategie è imprescindibile l’attenzione al capitale umano in un contesto in cui è sempre più ...

Intesa Spaolo : Padova - accordo con Confartigianato per piattaforma digitale (3) : (Adnkronos) - Attraverso Skills4Business le imprese artigiane possono accedere a contenuti volti a sensibilizzare e creare consapevolezza sulle strategie più adatte per lo sviluppo del capitale umano acquisendo così nuove competenze con cui rendere l’impresa più forte e ottenere anche un miglioramen

Intesa Spaolo : Padova - accordo con Confartigianato per piattaforma digitale (2) : (Adnkronos) - Per innalzare il potenziale di crescita e vincere la sfida della produttività sono necessari maggiori investimenti anche di tipo immateriale volti a potenziare per la crescita all’estero, la valorizzazione dei marchi internazionali, il rispetto dell’ambiente e l’innovazione brevettuale

Intesa Spaolo : Padova - accordo con Confartigianato per piattaforma digitale : Padova, 16 ott. (Adnkronos) - Roberto Boschetto, presidente di Confartigianato Imprese Padova e Pietro Miraglia, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo Formazione, società del Gruppo che da oltre 20 anni realizza iniziative di formazione e perfezionamento professionale, hanno siglato un accordo

Intesa Spaolo : Padova - accordo con Confartigianato per piattaforma digitale : Padova, 16 ott. (Adnkronos) – Roberto Boschetto, presidente di Confartigianato Imprese Padova e Pietro Miraglia, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo Formazione, società del Gruppo che da oltre 20 anni realizza iniziative di formazione e perfezionamento professionale, hanno siglato un accordo per lo sviluppo di programmi formativi congiunti.In particolare, Intesa Sanpaolo Formazione ha sviluppato una piattaforma e-learning, ...

Intesa Spaolo : Padova - accordo con Confartigianato per piattaforma digitale (2) : (Adnkronos) – Per innalzare il potenziale di crescita e vincere la sfida della produttività sono necessari maggiori investimenti anche di tipo immateriale volti a potenziare per la crescita all’estero, la valorizzazione dei marchi internazionali, il rispetto dell’ambiente e l’innovazione brevettuale. Per realizzare queste strategie è imprescindibile l’attenzione al capitale umano in un contesto in cui è sempre ...