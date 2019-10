Inter | quanto è costato l’esonero di Luciano Spalletti

Emma Marrone - l’Intervista dopo la malattia : ‘Non ho fatto vedere nemmeno a mia madre quanto dolore provavo’ : Con un nuovo album in uscita, Fortuna in arrivo venerdì 25 ottobre, Emma Marrone si racconta per la prima volta dopo lo stop dovuto alla malattia. “Non ho fatto vedere nemmeno a mia madre quanto dolore provavo veramente. dopo l’intervento, mi sono tirata giù dal letto subito, perché per me era più importante mostrare alle persone a cui voglio bene che c’ero e che stavo bene” fa sapere in un’intervista a Vanity Fair ...

Emma Marrone - l’Intervista dopo la malattia : ‘Non ho fatto vedere nemmeno a mia madre quanto dolore provavo’ : Con un nuovo album in uscita, Fortuna in arrivo venerdì 25 ottobre, Emma Marrone si racconta per la prima volta dopo lo stop dovuto alla malattia. “Non ho fatto vedere nemmeno a mia madre quanto dolore provavo veramente. dopo l’intervento, mi sono tirata giù dal letto subito, perché per me era più importante mostrare alle persone a cui voglio bene che c’ero e che stavo bene” fa sapere in un’intervista a Vanity Fair ...

Emma si racconta dopo l’Intervento : “Non ho fatto vedere nemmeno a mia madre quanto dolore provavo” : Paura, sfida, coraggio: a poco più di un un mese dall'annuncio della malattia che l'ha costretta a fermarsi, la cantante si...

Emma Marrone - prima Intervista dopo l'operazione : "Non ho fatto vedere neanche a mia madre quanto dolore potevo provare..." : Emma Marrone ha rilasciato la sua prima intervista dopo i problemi di salute che l'hanno costretta ad interrompere momentaneamente gli impegni professionali, precisamente a Vanity Fair.La cantante salentina, che, a breve, pubblicherà il nuovo album intitolato Fortuna, si sta riprendendo dopo l'intervento subito e, presto, si dedicherà alla promozione del suo nuovo lavoro. prosegui la letturaEmma Marrone, prima intervista dopo l'operazione: ...

Gazzetta : L’Inter trova la prima sconfitta e la convinzione di essere più forte di quanto pensasse : L’ Inter del Camp Nou è come la Sagrada Familia: incompleta, ma bella ed emozionante. Scrive la Gazzetta dello Sport commentando la sconfitta rimediata ieri sera in Champions dai nerazzurri contro il Barcellona di Messi e Suarez. Un primo tempo giocato alla grande in cui l’Inter ha rischiato di andare al raddoppio in un paio di occasioni. Poi ci si è messo l’arbitro Skomina che prima ha ignorato un chiaro rigore su Sensi e poi ha ...

Genk-Napoli 0-0 - pagelle / Il Napoli divora gol grandi quanto l’Intero Belgio : MERET. Il giovane Meret si cimenta in due paratoni, sulla zuccata di Samatta al 35’ e poi sul tiro originato da una cappellata di Allan al 42’. Rischia pure di essere beffato da una maligna deviazione. Risultato: il migliore del Napule e abbiamo detto tutto Ilaria cara – 7 Come al solito mi rubi le parole dal taccuino. Aggiungo soltanto un cenno all’attenzione e alla concentrazione che ci mette questo ragazzo. E’ intenzionato a ...

Antonio Conte - i cinque giorni della verità : Barcellona in Champions e Juventus in campionato per capire quanto vale l’Inter : Barcellona in Champions, Juventus in campionato: in cinque giorni l’Inter di Conte è chiamata a dare delle risposte sul proprio reale valore. Non uno snodo che deciderà la stagione, per carità, ma di certo un passaggio fondamentale per comprendere se l’entusiasmo delle prime giornate di Serie A potrà tradursi in fattori solidi su cui far poggiare concrete ambizioni di vittoria. Per comprendere l’importanza della doppia sfida in ...

Quanto costa connettersi a Internet nei Paesi in via di sviluppo : internet (Getty Images) La velocità di connessione è essenziale per accedere ai servizi disponibili in internet. L’Alliance for affordable internet (A4ai) ha sviluppato Meaningful connectivity, un nuovo standard che misura se un utente ha accesso a internet e la qualità della sua connessione. L’accesso al mondo online ha sicuramente avuto un impatto positivo su molti servizi che gli utenti possono sfruttare per migliorare la loro qualità della ...

Inter e Milan - il sindaco Sala : "San Siro è in vendita". Quanto costa lo stadio : occasione unica : "Finora sul tavolo ci sono due ipotesi: un nuovo stadio a San Siro e un nuovo stadio a Sesto San Giovanni. Io metterei sul tavolo una terza opzione: siamo disponibili a cedere San Siro, qualora i club considerassero questa ipotesi". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, ai microfoni de La Gazzett

Napoli - Aurelio De Laurentiis vuota il sacco : "Quanto ho offerto a Mauro Icardi e all'Inter" : 60 milioni + bonus di 5 milioni e 12 milioni lordi di ingaggio. Ecco a quanto ammontava l'offerta del Napoli per strappare Mauro Icardi all'Inter durante la finestra estiva del calciomercato. Cifre non molto differenti da quelle che deve sborsare il Psg ai nerazzurri per riscattare il calciatore a f

Nostalgico quanto basta. Intervista a David Nicholls : Charlie, il protagonista del nuovo romanzo di David Nicholls Un dolore così dolce (Neri Pozza, pagg. 368, € 18, trad. Massimo Ortelio), dice una cosa molto vera: viviamo in un’epoca che ha il culto della nostalgia, alimentata dalle nuove tecnologie. «L’idea stessa di “passato” ha subito una sorta di inflazione e oggi c’è chi riesce a commuoversi rievocando le ultime vacanze», aggiunge. Curioso che a scriverlo sia proprio l’autore che, dieci anni ...