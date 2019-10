Inter | bilancio in rosso | -48 | 4 milioni Ma i ricavi sono record | 417 milioni

Inter – Approvato il bilancio - Zhang soddisfatto : “la nuova era è iniziata” : Zhang soddisfatto dopo l’assemblea degli azionisti dell’Inter: le parole del presidente nerazzurro Si è tenuta oggi l’assemblea degli azionisti dell’Inter, che ha Approvato il bilancio dell’esercizio finanziario 2018/19: conti ancor ain rosso, ma fatturato in crescita per i nerazzurri, con ricavi che salgono a più del doppio dei fatturati precedenti all’arrivo di Suning. “La nuova era ...

Inter - approvato il bilancio 2019 : rosso di 48 - 4 milioni : L’Assemblea degli azionisti di F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha approvato il bilancio dell’esercizio finanziario 2018/2019, dai quali emergono gli importanti risultati raggiunti nel corso della stagione ed una significativa crescita del Gruppo. I ricavi dell’Inter sono oggi più del doppio dei risultati precedenti all’arrivo di Suning, a sottolineare il successo del progetto. La scorsa stagione […] L'articolo Inter, approvato il ...

Inter - al via l’assemblea degli azionisti per il bilancio 2019 : È iniziata l’assemblea dei soci dell’Inter che approverà il bilancio al 30 giugno 2019 che dovrebbe registrare un rosso di circa 40 milioni di euro, comunque in linea con i parametri del Fair Play Finanziario, con un aumento di ricavi alla cifra record di 415 milioni di euro, comprese le plusvalenze. All’Hotel Parigi di Milano […] L'articolo Inter, al via l’assemblea degli azionisti per il bilancio 2019 è stato ...

Inter - il 28 ottobre l’assemblea dei soci per il bilancio 2019 : Andrà in scena il prossimo 28 ottobre l’assemblea dei soci dell’Inter, che approverà il bilancio al 30 giugno 2019. L’annuncio ufficiale di convocazione è stato pubblicato oggi sulla Gazzetta dello Sport, come da prassi per il club nerazzurro. “I signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria dei soci il giorno 28 ottobre 2019 alle 14 […] L'articolo Inter, il 28 ottobre l’assemblea dei soci per il ...

Inter - cresce il rosso a bilancio : pesa l’esonero di Spalletti : Non solo ricavi in crescita per l’Inter nel bilancio 2018/19, sale anche il rosso legato ai costi per l’esonero di Luciano Spalletti e del suo staff. Il club nerazzurro ha superato per la prima volta quota 400 milioni di euro in ricavi: nella stagione 2018/19 il fatturato, comprese le plusvalenze, è stato pari a 415 […] L'articolo Inter, cresce il rosso a bilancio: pesa l’esonero di Spalletti è stato realizzato da Calcio ...

Inter - cresce il rosso a bilancio : pesa Spalletti : Non solo ricavi in crescita per l’Inter nel bilancio 2018/19, sale anche il rosso legato ai costi per l’esonero di Luciano Spalletti e del suo staff. Il club nerazzurro ha superato per la prima volta quota 400 milioni di euro in ricavi: nella stagione 2018/19 il fatturato, comprese le plusvalenze, è stato pari a 415 […] L'articolo Inter, cresce il rosso a bilancio: pesa Spalletti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio ...

Inter - il CdA approva il bilancio nerazzurro : superata per la prima volta la soglia dei 400 milioni di ricavi : Nella giornata di oggi il Consiglio di Amministrazione dell’Inter ha approvato il bilancio chiuso il 30 giugno 2019, registrando un 20% di crescita rispetto all’esercizio precedente Buone notizie in casa Inter, il Consiglio di Amministrazione ha oggi approvato il bilancio chiuso il 30 giugno 2019 per poi sottoporlo all’assemblea dei soci in programma a fine ottobre. Secondo quanto riferito dall’Ansa, la società del ...

Inter - fatturato a 415 milioni nel 2018/19 : bilancio in linea con il Fair Play Finanziario : Il Consiglio d’Amministrazione dell’Inter ha discusso oggi la proposta di approvazione del bilancio chiuso lo scorso 30 giugno 2019, che sarà poi sottoposto all’assemblea dei soci prevista per fine ottobre. Secondo quanto appreso, il club nerazzurro ha superato per la prima volta quota 400 milioni di euro in ricavi: nella stagione 2018/19 il fatturato, comprese le plusvalenze, è stato pari a 415 milioni di euro, con una ...