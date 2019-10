Insulti a Fedez | il cantante perde la causa e si sfoga | ' Potrebbe toccare tutti voi'

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 28 ottobre 2019) "e Chiara Ferragni possono essere insultati sui social", è questo l'emblematico testo della la prima riga di un recente articolo di Repubblica, in cui viene data notizia della richiesta di archiviazione relativa ad una querela che ilaveva mosso, circa un anno fa, nei confronti di Daniela Martani. Glidi Daniela Martani ae Chiara Ferragni: 'Due idioti e palloni gonfiati' Quest'ultima, nota per il suo impegno animalista, ma anche per la sua partecipazione al Grande Fratello, aveva definito a chiare letteree Chiara Ferragni come 'Due idioti e palloni gonfiati', l'attacco era arrivato via Twitter. A scatenare l'ira della Martani era stato l'ormai popolare episodio della festa al supermercato, ovvero un party a sorpresa per il compleanno di, organizzato da Chiara Ferragni all'interno di un supermercato milanese. Durante la festa, documentata dalle ...

