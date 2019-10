Infortunio Malcuit | mazzata Napoli | lesionati legamento crociato e menisco

Notizie Napoli - Infortunio Malcuit : si teme la rottura del crociato : Notizie Napoli , infortunio Malcuit : si teme la rottura del crociato Notizie Napoli infortunio Malcuit | Kevin Malcuit è uscito per infortunio durante il match tra SPAL e Napoli , il terzino francese è parso subito dolorante al momento della sostituzione. Il club partenopeo ha annunciato che si è trattato di un trauma distorsivo al ginocchio destro, oggi sono previsti ulteriori esami a Villa Stuart per delineare la gravità ...

VIDEO – Malcuit lascia lo stadio in stampelle : le ultime sull’Infortunio : Il terzino ha dovuto lasciare il campo prima del tempo per un infortunio al ginocchio. Kevin Malcuit ha dovuto lasciare il campo nel secondo tempo per un infortunio al ginocchio. Dallo staff medico del Napoli si è potuto appurare che al momento si tratta di un trauma distorsivo al ginocchio destro. Solo la gli esami strumentali sapranno dire con certezza se c’è qualcosa di più grave. Il calciatore ha lasciato lo stadio in stampelle ...