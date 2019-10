Influenza | campagna vaccinale | Asl Napoli 1 Centro scende in campo e rinsalda l’alleanza

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 28 ottobre 2019) L’Asl, in linea ed in sinergia con gli indirizzi della Regione Campania, apre la2019-2020, unache come sempre punta a responsabilizzare i cittadini e che sancisce una volta di piùtra le istituzioni sanitarie e i medici. «Solo facendo squadra con chi sul territorio è a contatto con i cittadini – dice Ciro Verdoliva – possiamo far comprendere l’importanza di un gesto semplice ma indispensabile». Parole accolte con favore dal presidente dell’Ordine dei Medici diSilvestro Scotti: «Una battaglia alla quale tutti i medici tengono molto per la quale, non a caso, l’Ordine si spende da anni. Oggi giorno non è sufficiente garantire l’offerta, è fondamentale porre rimedio ai danni creati dalle fake news. Noi siamo inanche per questo». Non a caso, vista l’importanza di far arrivare il messaggio forte e ...

