Indossò maglietta ' Auschwitzland | a processo il 20 marzo

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Inizierà il 20ila Selene Ticchi D'Urso, la militante di Forza Nuova indagata dalla Procura di Forlì dopo che il 28 ottobre del 2018 aveva indossato lacon la scritta “” durante il raduno dei nostalgici fascisti a Predappio. Ticchi era stata raggiunta a febbraio da un decreto penale di condanna, emesso dal Gip, a quattro mesi, commutati in una multa di 9mila euro, ma la militante si è opposta alla sanzione. È la stessa Ticchi, che sarà difesa dall'avvocato Daniele D'Urso, a dare notizia dell'opposizione e della data dell'udienza.Ticchi, dopo il 28 ottobre scorso, è stata sospesa per sette mesi da Forza Nuova, poi da giugno è stata reinserita nel ruolo di coordinatore del dipartimento femminile di Bologna e responsabile bolognese per l'associazione Evita Peron. Nelle scorse settimane Facebook ha chiuso il suo profilo personale e quello ...

