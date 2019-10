Incendi in California | evacuati in 200mila “Ma i ricchi californiani non temono le

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Lacontinua a bruciare e la situazione si sta facendo così critica da far scattare lo stato di emergenza. Il governatore Gavin Newsom ha annunciato che si impegna a usare “ogni risorsa a disposizione” per combattere gli, per i quali sono state evacuatepersone. Tra loro anche il campione dei Los Angeles Lakers e star della Nba, LeBron James, costretto a fuggire nottetempo dalla sua dimora e a vagare a lungo in auto con la famiglia alla ricerca di una sistemazione temporanea in albergo. Non tutti i milionarini hanno avuto questa problema: stando ad alcuni articoli di stampa apparsi sul New York Times e il New York Post, infatti, i più benestanti hanno ingaggiato a 3mila dollari al giorno pompieri privati a protezione delle loro proprietà. Alcuni testimoni riferiscono di una “apocalisse”, di qualcosa “mai visto ...

