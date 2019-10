In un anno gli abbonati di Spotify sono cresciuti del 31 per cento

Minacce social a Liliana Segre - indaga la procura di Milano. La senatrice : "Gli odiatori vanno curati" : Un fascicolo a carico di ignoti aperto già nel 2018 dal pool antiterrorismo guidato da Alberto Nobili

Anche gli ergastolani hanno diritto alla propria dignità : “Potrà perdere la libertà, per un tempo Anche lungo, ma non deve perdere la dignità e la speranza”. La speranza so cos’è Anche se qui ci sta a fatica ma che cos’è la dignità non sono sicuro, ce l’ho anch’io la dignità? Io, Turi d’a moto? Se dice che non la devo perdere vuol dire che ce l’ho già adesso, io Salvatore ho la dignità, Anche ...

Liliana Segre : "Gli hater? Sono persone di cui avere pena - vanno curate" : Per la senatrice a vita Liliana Segre, ex deportata dei campi di concentramento nazisti, gli hater, anche quelli che la prendono di mira con circa 200 messaggi razzisti al giorno, “Sono persone per cui avere pena e vanno curate”.Liliana Segre lo ha detto al suo arrivo a un seminario all’Università Iulm di Milano: “Sono una persona civile, non conosco altro linguaggio che quello”, ha aggiunto. “Si ...

Commisso alza la voce : perchè gli arbitri non vanno al Var? : "Ieri sera non ho avuto belle sensazioni, ho visto cose che non mi sono piaciute". Lo ha detto il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso

Oltre 432mila imprese italiane negli ultimi 5 anni hanno investito nella green economy : Stando all’indagine Fondazione Symbola - Unioncamere, è record di eco investimenti nel 2019, anno in cui la quota raggiunge un valore pari a 21,5%, corrispondente a un valore assoluto di quasi 300 mila imprese e di 7,2 punti superiore a quanto registrato nel 2011

Salvini : “Dopo vittoria in Umbria ora anche Emilia Romagna e Calabria potranno scegliere” : Dopo il successo del voto in Umbria il leader leghista Matteo Salvini ai microfoni di Radio 24 non nasconde il suo entusiasmo e non manca di attaccare il governo: "Abbiamo vinto di 20 punti e rispetto alle ultime regionali la Lega ha guadagnato 23 punti", ha detto. Poi ha aggiunto: "Presto altre regioni governate dalla sinistra potranno scegliere: ci sono la Calabria, l'Emilia, la Puglia e la Toscana".Continua a leggere

Hockey ghiaccio - i convocati dell’Italia per l’Euro Ice Hockey Challenge. Gli azzurri sfideranno Ungheria - Polonia e Giappone : La Nazionale italiana di Hockey su ghiaccio continua la preparazione in vista dei Mondiali IIHF Top Division di Svizzera 2020: da venerdì 8 a domenica 10 novembre gli azzurri saranno impegnati nell’Euro Ice Hockey Challenge, che si disputerà a Danzica, in Polonia. L’Italia affronterà, nell’ordine Ungheria, Polonia e Giappone nelle tre sfide in programma. Di seguito l’elenco completo dei convocati di Clayton Beddoes: Portieri: ...

Il Napoli è primo in Champions - batte il Liverpool - non ha debiti - eppure gli hanno fatto il funerale : Esiste una categoria professionale che non ha bisogno di alcun intervento statale, sul modello reddito di cittadinanza, per poter sopravvivere alle cicliche crisi economiche: una di esse è quella del giornalismo sportivo, locale e nazionale. Finché esisteranno i famigerati tifosi del Napoli ciascun addetto ai lavori saprà, in cuor suo, di aver accantonato un enorme debito con la fortuna e un consistente vitalizio. Cosa direbbe la cronaca? Che la ...

Elezioni Umbria - Bianconi : “Battaglie vanno combattute anche quando si è sfavoriti”. Cita i figli e si commuove : “Mi prendo le responsabilità della sconfitta. Ai miei figli dirò che ci sono battaglie che vanno combattute con impegno anche quando sai che le possibilità di vittoria sono basse”. A dirlo, poco dopo le proiezioni dei primi risultati delle Elezioni regionali in Umbria, che vedevano il centrodestra in netto vantaggio, il candidato presidente appoggiato da M5s e Pd, Vincenzo Bianconi. L'articolo Elezioni Umbria, Bianconi: ...

Nuoto - ISL 2019 - Budapest. Week end “australiano” alla Duna Arena. Gli Aussie fanno grandi i London Roar e prendono la mira per Tokyo : Due giorni all’insegna dell’Australia che esce trionfatrice dal fine settimana della ISL di Budapest. Un record del mondo, alcune prestazioni di livello straordinario, il ritorno alla vittoria di Kyle Chalmers e Cate Campbell, la crescita generalizzata di un movimento, quello australiano, che sta prendendo, in assenza di grandi manifestazioni invernali, la mira per l’appuntamento più importante del 2020 e del quadriennio, le ...

Fiorentina - Commisso furioso : “Scandaloso quanto successo ieri. Perché gli arbitri non vanno al VAR?” : “Emozioni non belle per me ieri, non mi è piaciuto affatto quello che è accaduto. Dopo la gara contro il Napoli credevo avessimo finito con gli arbitraggi che non mi sono piaciuti”. Queste le parole di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, intervenuto ai microfoni di Radio Anch’Io Sport all’indomani della partita contro la Lazio. “E’ scandaloso quello che è successo ieri, ha condizionato il nostro ...

Umbria - Salvini polemico sulla Rai : «Hanno deciso di trasferire su Rai3 lo Speciale elettorale. Stranezze degli equilibri e dei pesi» – Video : Matteo Salvini, Tg3 La vittoria del centrodestra alle elezioni regionali in Umbria ha ringalluzzito Matteo Salvini. Forte del trionfo alle urne, che hanno premiato la candidata Donatella Tesei, ieri sera il leader leghista si è presentato davanti alle telecamere a scrutini ancora in corso per sciorinare i dati positivi in arrivo dai seggi. Con l’occasione, l’ex vicepremier ha polemizzato con la Rai, rea – a suo giudizio – ...

Elezioni Umbria : quando arriveranno gli exit poll : Le Elezioni Regionali in Umbria sono un test di grande rilievo anche per il quadro politico nazionale nel suo complesso. Alle 23 la chiusura dei seggi e i primi exit poll, che saranno seguiti dalle proiezioni in tempo reale dei primi risultati. Lo spoglio terminerà a notte inoltrata, quando conosceremo il nome del nuovo governatore dell’Umbria.Continua a leggere