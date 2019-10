“In Umbria è solo l’inizio | tornerò al governo” | Salvini festeggia la sua rivincita

Fonte : lastampa

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Il segretario leghista arriva in tarda serata a Perugia dopo aver assistito alla sconfitta dal Milan contro la Roma: «Abbiamo motivato la gente a tornare alle urne: è stata una festa della democrazia. L’esecutivo ora ha paura»

matteosalvinimi : ??Dopo 50 anni in Umbria possiamo mandare a casa la sinistra e al tempo stesso inviare un avviso di sfratto al gover… - matteosalvinimi : Ad occhio in Umbria abbiamo fatto un’impresa storica. Sono felice! Ci sentiamo piú tardi in diretta sulla mia Pagin… - matteosalvinimi : 27 ottobre 2019, in Umbria stiamo scrivendo una pagina di Storia: GRAZIE? #elezioniUmbria #ElezioniRegionaliUmbria -