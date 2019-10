In primavera Liguria torna al voto | Toti punta al bis

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Giovannial bis da governatore della. L'apmento e' per ladel 2020 a cui il centrodestra arrivera' unito (salvo colpi di scena) come cinque anni, quando il centrosinistra ferito da faide interne e il grande risultato dell'allora forzista, trainato dalla Lega, permisero la conquista della Regione dopo 10 anni di guida Pd targata Claudio Burlando. Quellata elettorale porto' anche il M5s in Regione per la prima volta.e' certo della sua ricandidatura a governatore e che dalla sua parte ci sara' anche Forza Italia nonostante alcuni suoi elementi hanno mostrato qualche mal di pancia dopo lo strappo compiuto dal governatore che dopo mesi di dissenso con il gruppo dirigente del partito, per cercare di rinnovarlo dando spazio a giovani amministratori, ha lanciato il suo movimento politico, Cambiamo!. A chi gli e' vicino ha piu' volte detto che ...

