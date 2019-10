Il titolo del nuovo Overwatch sarà Overwatch | Capitolo 2 ?

Formula 1 – Bottas resiste - 4 punti dividono Hamilton dal 6° titolo : la nuova classifica piloti dopo il Gp del Messico : Il britannico vince in Messico e allunga su Bottas, al britannico mancano quattro punti per laurearsi campione del mondo Mancano solo quattro punti a Lewis Hamilton per laurearsi campione del mondo per la sesta volta, Valtteri Bottas allunga la contesa ad Austin, piazzandosi terzo in Messico dietro il compagno di squadra e Sebastian Vettel. Solo una questione di tempo per il driver di Stevenage, autentico protagonista oggi in una gara ...

Golf – Portugal Masters : Steven Brown si prende il primo titolo dell’European Tour - Migliozzi chiude 14° : Il Golfista inglese si prende il primo titolo nell’European Tour, superando nel finale i due sudafricani Waters e Stone L’inglese Steven Brown ha concluso in 267 (69 67 65 66, -17) colpi e ha vinto il Portugal Masters ottenendo il primo titolo sull’European Tour. Sul percorso del Dom Pedro Victoria Golf Course (par 71), a Vilamoura in Portogallo, sono terminati in buona posizione di classifica Guido Migliozzi, 14° con 273 (71 68 69 ...

Minecraft con RTX - il ray tracing cambia l’atmosfera dello storico titolo di Mojang offrendo nuove possibilità agli appassionati : Minecraft è senza dubbio uno dei giochi più celebri dell’inizio del decennio, con i suoi mondi formati da cubi e parallelepipedi arrivati inizialmente su PC approdare anche su console, smartphone e tablet, giungendo addirittura tra i banchi di scuola grazie all’Educational Edition. Se gameplay e mod sono stati negli anni il punto di forza del titolo di Mojang, altrettanto non si può dire della grafica, caratterizzata da texture ...

Mediobanca - i conti spingono il titolo. Nagel : strategia ok ma ascolteremo Del Vecchio : L'istituto ha registrato utili migliori delle attese nel primo trimestre dell'esercizio 2019-2020. L'a.d. annuncia: il nuovo piano confermerà l'attuale modello di business perché ha portato buoni risultati. Le acquisizioni restano un'opzione ma non una via obbligata

Moto2 - GP Australia 2019 : Marini a caccia del magico triplete - Marquez vuole il titolo : Il terzultimo atto della stagione del Motomondiale è ormai alle porte. Siamo arrivati a Phillip Island e davanti a noi si prospetta un GP d’Australia davvero infuocato, con tanti piloti in grado di recitare un ruolo da protagonista. Se l’assegnazione del titolo della MotoGP si è infatti già chiusa in Thailandia e quello della Moto3 ha preso una direzione ben precisa lo scorso weekend in Giappone, in Moto2 la matematica non ha ancora ...

F1 - Stefano Domenicali sul futuro della Ferrari : “Può vincere il titolo nel 2020. Leclerc? Pilota straordinario” : Stefano Domenicali ha ancora nel cuore la Ferrari, lui che ha vissuto le pagine più belle della storia in F1 del Cavallino Rampante. Presente nel periodo “schumacheriano”, gestore dalla scuderia dal 2008 al 2014 ed attuale presidente e amministratore delegato della Lamborghini, Domenicali ha valutato le prospettive della Rossa nel campionato. In un anno nel quale le Rosse hanno fatto tanta fatica nella prima parte, salvo ridestarsi ...

Tesla torna in attivo - il titolo sprinta del 20 per cento : In un clima di crescente paura per le performance del gruppo, i 143 milioni di utili finiti nelle casse di Tesla sono stati più che sufficienti a generare un’ondata di ottimismo a Wall Street, battendo nettamente attese che invece pronosticavano perdite

Giro d’Italia 2020 - Sagan e Carapaz alla presentazione del percorso : Peter pronto per il debutto? Richard difende il titolo : Giovedì 24 ottobre (alle ore 16.50) si svolgerà la presentazione del Giro d’Italia 2020, presso gli studi Rai di via Mecenate a Milano verrà svelato il percorso della prossima Corsa Rosa che scatterà sabato 9 maggio da Budapest con una cronometro di 9,5 chilometri. Tutti gli appassionati e i ciclisti conosceranno così il tracciato della 103^ edizione della prestigiosa corsa a tappe che ci terrà compagnia per tre settimane fino al 31 ...

Harry Styles : c’è chi pensa che “Watermelon Sugar” sia il titolo del suo prossimo singolo : Troll o realtà? The post Harry Styles: c’è chi pensa che “Watermelon Sugar” sia il titolo del suo prossimo singolo appeared first on News Mtv Italia.

Bio-On e l’accusa di false comunicazioni sociali : la via crucis del titolo in Borsa : Quotata in Borsa nel 2014 a 5 euro, la società è diventata nel 2o18 la «regina» dell'Aim superando un miliardo di capitalizzazione. Dal luglio scorso, con la diffusione del report di Quintessential, le azioni hanno perso l'80% del loro valore

Tennis - ATP Stoccolma : primo titolo della carriera per Denis Shapovalov. Battuto in finale il serbo Krajinovic : La prima volta non si scorda mai. Denis Shapovalov conquista a Stoccolma il suo primo titolo ATP della carriera, dopo aver sconfitto in finale il serbo Filip Krajinovic in due set per 6-4 6-4 dopo un’ora e venticinque minuti. Finalmente Shapovalov rompe il tabù e grazie a questo risultato rientra tra i primi trenta della classifica mondiale, mentre per Krajinovic è la terza sconfitta in altrettanti finali giocate. Nel primo set è decisivo ...

MotoGp – Quartararo si aggiudica il titolo di Rookie dell’anno e alla Yamaha consiglia : “lavoriamo sulla potenza” : Quartararo soddisfatto del risultato ottenuto in Giappone: il francese si gode il titolo di Rookie dell’anno Traguardo speciale per Quartararo in Giappone: partito dalla terza casella in griglia il francese del Team Petronas ha chiuso la sua gara di Motegi al secondo posto, assicurandosi il titolo di Rookie dell’anno. “All’inizio della stagione il capo del team ha detto ‘con te vogliamo esser Rookie ...