Il Teatro di Roma dedica un omaggio a Pier Paolo Pasolini

Municipio Roma XII – Teatroinscatola : Roma – Da luoghi di Roma anche apparentemente “minori”, una delle tante iniziative promosse dalla consorziata http://www.Teatroinscatola.it/ . In questo caso da un Municipio di Roma, il XII°, affacciato sul Tevere con un piccolo proprio lembo, praticamente da Porta Portese fino al ponte della ferrovia Roma-Civitavecchia. Toponimi per lo più non altisonanti, legati a una cultura popolare non certo “di serie B”, per un’attività di recupero ...

Sabato 26 ottobre a Roma la Romania presenta i suoi giovani talenti (Gala del Festival Internazionale Propatria al Teatro Marconi) : Roma – Dopo una bella immersione culturale nell’arte romena iniziata a Roma a settembre, la nona edizione del Festival Internazionale Propatria – giovani talenti Romeni, realizzato dall’Associazione culturale Propatria in collaborazione con l’Accademia e l’Ambasciata di Romania in Italia si conclude con l’atteso Gala che porterà in scena al Teatro Marconi, a Roma, Sabato 26 ottobre dalle 19.00 le eccellenze romene da tutto il ...

Il film di Hitchcock “39 scalini” al Teatro Garbatella di Roma : Premio Cerami 2016 come miglior spettacolo, miglior attore non protagonista Alessandro Di Somma, miglior scenografia e migliori costumi. Al Teatro Garbatella di Roma va in scena fino a domenica 20 ottobre "39 scalini", la versione teatrale del noir Hitchcockiano, black comedy carica di un humour british e di una comicità originale, a tratti grottesca. "39 scalini" (firmato dalla regia di Leonardo Buttaroni e prodotto da AB Management) riprende ...

Roma. Il medico dei sani in scena al Piccolo Teatro San Paolo : Uno studio sanitario è condiviso a giorni alterni da due medici: il dottor Omar Coni (Gabriele Marconi) e la naturopata

Aladin Il Musical Geniale - lo show debutta al Teatro Brancaccio di Roma : date - orari - biglietti e recensione : date con orari e prezzi dei biglietti per assistere ad Aladin Il Musical Geniale, il nuovo grande show Musicale adatto alle famiglie che vede la partecipazione straordinaria di Sergio Fruscia nel ruolo del Genio dell’Anello. Lo spettacolo, diretto dal regista e attore Maurizio Colombi, sarà in programmazione al Teatro Brancaccio di Roma fino all’8 dicembre. Di seguito troverete anche la nostra recensione del Musical prodotto da ...

Roma : domani l’evento “GIOVANI E DSA : TESTIMONIANZE E Teatro” in occasione della 4° Edizione della Settimana Nazionale della Dislessia : Roma – Si terrà domani presso l’AUDITORIUM ENNIO MORRICONE dell’UNIVERSITA’ DI TOR VERGATA, in Via Columbia 1, a Roma, l’evento volto a sensibilizzare e fare crescere la consapevolezza verso il disturbo della Dislessia evolutiva, che in Italia interessa circa 2.000.000 di persone. Roma, 7 ottobre 2019 – In occasione della 4° Edizione della Settimana Nazionale della Dislessia, che si tiene da oggi al 13 ottobre ...

Non si uccidono così anche i cavalli : recensione dello spettacolo al Teatro Sala Umberto di Roma - biglietti e date : date con orari e prezzi dei biglietti per assistere a Non si uccidono così anche i cavalli?, il nuovo spettacolo teatrale tratto dall’omonimo Romanzo di Horace McCoy e dal film del 1969 del celebre regista Sidney Pollack. Protagonisti sono l’attore Giuseppe Zeno e la cantante Silvia Salemi, al suo debutto sulle scene teatrali, con la direzione artistica di Giancarlo Fares che ha firmato questo nuovo adattamento. Lo spettacolo è in ...

Don Giovanni - fra Teatro musicale e dramma all’Opera di Roma : Il Don Giovanni di Mozart - in scena in questi giorni sul palcoscenico del teatro Costanzi dell’Opera di Roma - appartiene al ristrettissimo numero di capolavori del teatro musicale, la cui fama ha travalicato le lingue, i generi artistici e i paesi. Per questo la platea si riempie di spettatori, nuovi e sperimentati, per un titolo che torna felicemente ogni volta che viene ripreso. In questa occasione, poi, gioca la curiosità di un ...

Al Teatro Eliseo di Roma il Premio Penisola Sorrentina : Roma – Il Teatro Eliseo di Roma, diretto da Luca Barbareschi, ospiterà il 9 ottobre alle ore 11.00 la cerimonia ufficiale di proclamazione e presentazione alla stampa dei vincitori della 24a edizione del Premio “Penisola Sorrentina Arturo Esposito”, riconoscimento posto sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo ed inserito nel cartello degli eventi di rilevanza nazionale della Regione Campania. Saranno Luca Barbareschi ...

Al Teatro Vascello il Balletto di Roma presenta Hu Robot : Al via la stagione del Balletto di Roma nei Teatri di Roma con Hu_Robot, co-produziuone con Lis Lugano in scena e AiEP – Avventure in Elicottero Prodotti, in programma al Teatro Vascello il 4, 5 e 6 ottobre. Hu_Robot, ideazione e regia di Ariella Vidach e Claudio Prati e coreografia della Vidach stessa, è uno spettacolo che vede in scena un inedito incontro tra 8 danzatori e un braccio Robotico danzante, dotato di telecamera e ...

Elena Bonelli La voce di Roma al Teatro Ghione – Promozione speciale fino al 30 settembre : Torna in scena Elena Bonelli La voce di Roma con il grande successo “Magnani Ferri – Vite da Romanzo” racconto teatrale di due miti della Romanità. C’è una poltrona speciale che ti aspetta… LA Promozione è VALIDA fino AL 30 settembre! Dopo lo straordinario riscontro ottenuto nella passata stagione teatrale Elena Bonelli riporta in scena, a grande richiesta di pubblico e critica, al Teatro Ghione di Roma dal 24 al 27 Ottobre, le vite ...

“Sono un segno” al Teatro Due di Roma dal 3 al 6 ottobre : Chi sono gli intersessuali? Sappiamo cosa vuol dire? Sappiamo come si sentono? Siamo in grado di comportarci in maniera naturale parlando di qualsiasi argomento con una persona intersessuale? Vogliamo metterci in gioco? Sono queste le domande che si poneSono un segnolospettacolo scritto, diretto e interpretato da Laura Dotta – Rosso che dal3 al 6 ottobre è in scena al Teatro Due di Roma. Sono un segno è un’opera che racconta un percorso: quello ...

A Roma la presentazione letteraria #autoriemergenti al Teatro Kopò : Si terrà a Roma il prossimo 5 ottobre alle ore 17.30 e sino alle 20, l’evento #autoriemergenti che vedrà protagonisti tre autori: Massimo Pescara (Poeta), Stefano Carloni (scrittore del genere fantasy) e Alessandro Genovese, suo nuovo autore della casa editrice Edizioni Effetto. Presenterà gli autori la giornalista Eleonora Marsella, che da sei anni organizza e promuove gli autori emergenti in giro per l’Italia, ed è l’organizzatrice ...