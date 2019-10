Il Sole di Halloween

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Undall'aspetto terrifico, come il lume nella zucca di, fu fotografato l'8 ottobre 2014 dalla Nasa. Il Solar Dynamics Observatory catturò l'immagine cinque anni fa, poco più di 20 giorni prima di(e ora la Nasa invita a scaricare l'immagine, da qui, forse per ripostarla in vista delle feste?). Le regioni attive delsono le più brillanti poiché sono quelle dove viene emessa più luce ed energia. L'immagine, unendo due serie di lunghezza d'onda (lo spettro elettromagnetico che compone la luce) da 171 a 193 angstrom, rende alla stella l'effetto di assomigliare alla faccia di Jack o'lantern con la zucca digrazie a una spiccata colorazione di tonalità oro e giallo. È stato ribattezzatoSun. Ma lo scatto fu elaborato anche con altre lunghezze d'onda, assumendo di ...

