Il ritorno di Mina in una foto della figlia

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 28 ottobre 2019)Occhialoni, capelli ramati e raccolti. Inconfondibili. La più grande artista italiana riappare in una. E no, i paparazzi non c’entrano. A raccontarci un istantesua vita privata di oggi – che di anni ne ha 79, e che dall’ultima apparizione pubblica ne sono passati 41 – è la, Benedetta Mazzini. È stata lei, in una serata di fine ottobre, a condividere un inedito e unico scattomamma,è di spalle, seduta sul divano. Siamo nella casa di Lugano di Benedetta, e la Tigre di Cremona guarda la tv con il fidanzato. E non un programma qualsiasi: «Madre e mio fidanzato che guardano video di gangsta rapper venezuelani», fa sapere la 47enne, tra una emoji che ride e l’hashtag definitivo: «Amo la mia famiglia». Basta uno scatto «rubato» per fare impazzire i fan, che ormai aspettano da oltre ...

