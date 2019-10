Il raid che ha portato alla morte di al-Baghdadi

Al Baghdadi morto in un raid Usa in Siria - Trump : si è fatto esplodere con tre figli. Ucciso anche il braccio destro : Abu Bakr al Baghdadi è morto, stavolta davvero. Sono passate da poco le nove del mattino alla Casa Bianca e Donald Trump lo annuncia al mondo in diretta tv: il leader supremo...

Pentagono : «Capo Isis - al Baghdadi - morto in raid Usa». Trump : «Una cosa enorme» Trovati 7 corpi - anche un bambino : WASHINGTON - Abu Bakr al Baghdadi si sarebbe ucciso dopo un breve scontro a fuoco con i soldati Usa entrati nel compound dove si nascondeva. Avrebbe azionato il detonatore di un giubbotto esplosivo...

Siria - “raid turchi con armi chimiche”. Ankara : “Mai usate”. Conte chiama Erdogan : “Attacco inaccettabile”. Momenti di tensione tra i due : Una telefonata durata oltre un’ora in cui non sono mancati Momenti di forte tensione: il premier Giuseppe Conte ha avuto un colloquio con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan nel quale ha ribadito che l’Italia ritiene “inaccettabile” l’azione militare avviata in Siria. E ha più volte invitato il capo di Ankara a interrompere questa iniziativa militare che ha effetti negativi sulla popolazione civile. Intanto in Siria la ...

Turchia-Siria - la guerra entra nel vivo. Dopo i raid aerei - le truppe turche conquistano i primi villaggi curdi : Semina morte nel Nord della Siria, ricatta l’Europa: è il flagello Erdogan. Se l’Ue ci accuserà di “occupazione” della Siria e ostacolerà la nostra “operazione” militare, “apriremo le porte a 3,6 milioni di rifugiati e li manderemo da voi”. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, parlando ai leader provinciali del suo Akp”. Prima i raid aerei, poi ...

Ascolti Tv del weekend : l’esordio di Fazio su raidue e Alberto Angela che batte Maria De Filippi : Alberto AngelaAlberto AngelaAlberto AngelaAlberto AngelaAlberto AngelaAlberto AngelaAlberto AngelaAlberto AngelaAlberto AngelaAlberto AngelaAlberto AngelaLa notizia che Alberto Angela abbia battuto Maria De Filippi nella giornata di sabato 28 settembre fa più rumore di qualsiasi altra. Per la prima volta da quando sono l’uno contro l’altro, infatti, Ulisse si aggiudica la serata con 3.614.000 spettatori e il 20% di share contro i ...

Come cambia «Che tempo che fa» su raidue? : Che tempo che fa: Luciana Littizzetto su ParigiChe tempo che fa: Luciana Littizzetto su ParigiChe tempo che fa: Luciana Littizzetto su ParigiChe tempo che fa: Luciana Littizzetto su ParigiChe tempo che fa: Luciana Littizzetto su ParigiCapire in che maniera Che tempo che fa cambierà dopo il trasloco su Raidue, previsto per domenica 29 settembre, non è difficile da immaginare. Il programma, che ha visto la sua forza proprio in una formula rodata ...

Che fine ha fatto l'ottava tomba DLC di Shadow of the Tomb raider? : Ad aprile, i giocatori dell'ultimo Tomb Raider hanno notato qualcosa di sorprendente. Un menu di gioco utilizzato per elencare i nuovi livelli di Tombe scaricabili improvvisamente elencava un ottavo slot. Il publisher del gioco ne aveva promesse solo sette.All'epoca, c'era in programma un'altra delle sette Tombe bonus in arrivo. Le precedenti Tombe erano state pubblicate più o meno una volta al mese dal lancio del gioco. L'ultima andò live il 23 ...

Scampia : cadavere nel cofano di un'auto. Era sfuggito al raid che costò la vita all'innocente Lino Romano : A Napoli si spara ancora: omicidio in via Zuccarini, a Scampia. Il corpo di uomo è stato trovato nel bagagliaio di una Ford C Max, risultata rubata, lasciata in sosta. Il cadavere era...