Il Parlamento britannico ha respinto una mozione che chiedeva di tenere elezioni

Il Parlamento britannico ha votato a favore dell’accordo su Brexit : Ha approvato il "Withdrawal Agreement", cioè le legge attuativa prevista dall'accordo negoziato da Boris Johnson: non è ancora il voto decisivo, ma è un primo passo

Il Parlamento britannico non voterà oggi l’accordo su Brexit : Lo speaker della Camera bassa del Parlamento britannico, John Bercow, ha deciso di non permettere una seconda votazione sull’accordo su Brexit trovato la scorsa settimana tra il governo britannico di Boris Johnson e i negoziatori europei. Bercow ha detto che

Il nuovo accordo su Brexit sarà approvato dal Parlamento britannico? : Si vota sabato, ma non si sa ancora se Boris Johnson avrà i numeri: intanto i nordirlandesi del DUP lo hanno scaricato

Brexit - sabato il Parlamento britannico voterà sull'accordo Johnson : Nella giornata di ieri si è giunti a un accordo tra il premier britannico Boris Johnson e il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker. L'obiettivo era trovare un nuovo compromesso equo per consentire l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Nonostante ciò, l'ultima decisione spetta al Parlamento britannico, che dovrà garantire la ratifica dell'accordo.

Brexit - riapre il Parlamento britannico : 12.20 Torna a riunirsi il Parlamento inglese, dopo la storica decisione con cui la Corte Suprema ha dichiarato illegale la sospensione delle due camere voluta dal premier conservatore Johnson. La seduta si annuncia vivace, con varie mozioni d'urgenza, discorsi accesi dei deputati che mirano a riprendere il controllo del processo della Brexit e un'apparizione dello stesso Johnson.

Parlamento britannico - la chiusura voluta da Johnson è stata annullata dalla Corte Suprema : Parlamento britannico. La chiusura di cinque settimane (9 settembre-14 ottobre) voluta dal premier Boris Johnson e controfirmata dalla regina Elisabetta II è stata annullata dalla Corte Suprema. La decisione, presa dall'unanimità dei giudici, ha decretato che la chiusura del Parlamento, pur prevista dalle norme consuetudinarie, avrebbe avuto conseguenze estremamente antidemocratiche per la nazione. E' stata quindi dichiarata incostituzionale.

La Corte Suprema riapre il Parlamento britannico - ennesimo schiaffo a Johnson. E Corbyn chiede le sue dimissioni : La Corte Suprema ha giudicato "illegale" la chiusura del Parlamento britannico, decisa il mese scorso dal primo ministro Boris Johnson, infliggendo una nuova cocente umiliazione al leader Tory e segnando una vittoria per l'alleanza bipartisan che alla Camera dei Comuni sta combattendo per impedire un'uscita del Regno Unito dalla Ue senza accordo (no-deal), il 31 ottobre. Il verdetto unanime degli 11 giudici contro la sospensione fino al 14

La sospensione del Parlamento britannico di Boris Johnson è illegale : Boris Johnson (foto: Daniel Leal-Olivas – WPA Pool/Getty Images) Questa mattina i giudici della Corte suprema britannica hanno stabilito all'unanimità che la sospensione dei lavori del parlamento britannico, voluta dal premier Boris Johnson, è illegittima e ha avuto conseguenze estreme per la democrazia. Il verdetto è arrivato al termine di una tre giorni di udienze, non è appellabile e mette il premier in grave difficoltà.

La Corte Suprema ferma Boris Johnson : illegale lo stop al Parlamento britannico : Corbyn chiede le immediate dimissioni del premier mentre le Camere potrebbero essere riconvocate già mercoledì

La sospensione del Parlamento britannico è illegittima : Lo ha stabilito la Corte suprema britannica, facendo saltare il piano di Boris Johnson per tenere i parlamentari fermi fino alla scadenza di Brexit

Una corte d’appello scozzese ha giudicato illegale la sospensione del Parlamento decisa dal primo ministro britannico Boris Johnson : Tre giudici di una corte d’appello scozzese hanno giudicato illegale la sospensione del Parlamento decisa dal primo ministro britannico Boris Johnson: la sospensione però non sarà revocata, almeno per ora, perché il governo farà ricorso alla corte suprema del Regno Unito,

Il Parlamento britannico ha chiuso - e ora? : Il primo ministro Boris Johnson non ha ottenuto le elezioni anticipate e dovrà chiedere una nuova proroga di Brexit, ma non è detto che l'Europa la conceda (e forse a Johnson andrebbe bene così)

Il Parlamento britannico ha votato a favore di una mozione che obbliga il governo a pubblicare comunicazioni interne sul “no deal” : Il Parlamento britannico ha votato a favore di una mozione che proponeva di rendere pubbliche le comunicazioni governative riguardanti la sospensione del Parlamento e i piani per un cosiddetto no deal, un’uscita senza accordo del Regno Unito dall’Unione Europea. I

John Bercow - lo speaker della Camera bassa del Parlamento britannico - lascerà l’incarico a fine ottobre : John Bercow, lo speaker della Camera bassa del Parlamento britannico, lascerà l’incarico a fine ottobre dopo più di 10 anni. Bercow ha detto che se il Parlamento voterà per andare a elezioni anticipate il suo incarico terminerà con lo scioglimento