Il Paradiso delle Signore | Irene e Rocco insieme? Spunta l’indizio

Il Paradiso delle Signore - spoiler 31 ottobre : Nicoletta continua a mentire a Cesare : Il Paradiso delle Signore continua il suo grande successo sulla tv di Stato. Gli spoiler della quattordicesima puntata, che i telespettatori vedranno giovedì 31 ottobre alle ore 15:40 su Rai Uno, rivelano che Nicoletta Cattaneo non riuscirà a staccarsi da Riccardo, tanto da continuare a mentire spudoratamente a Cesare Diamante. Marcello Barbieri, invece, si licenzierà dopo aver ascoltato dei commenti poco edificanti di Ludovica e Flavia Brancia ...

Il Paradiso delle Signore - anticipazioni : Agnese accetta la proposta di lavoro di Vittorio : Il Paradiso delle Signore - Antonella Attili I tempi cambiano e le donne si emancipano ogni giorno di più, a maggior ragione nelle trame de Il Paradiso delle Signore. Nella soap di Rai 1, tra Veneri piene di sogni e collaboratrici in carriera, prenderà nuovo spazio anche il personaggio di Agnese (Antonella Attili), un tempo donna del sud allergica alla modernità e adesso pronta ad uscire dalla sua casa e buttarsi nel mondo del lavoro, dove ...

Il Paradiso delle signore 4 - Federica De Benedittis : “Sogno un bel ruolo al cinema” : Partiamo dalla notizia del momento: proprio in questi giorni si sono sposati Federica De Benedittis, l’attrice che a Il paradiso delle signore interpreta la venere Roberta, e Giulio Corso, che nella scorsa stagione della fiction prestava il volto al personaggio di Antonio Amato. Approfittiamo dell’occasione per proporvi un’intervista a Federica, da noi realizzata recentemente e che ci dà l’occasione per conoscerla ...

Federica De Benedittis e Giulio Corso : le nozze romantiche degli attori de Il Paradiso delle signore : Federica De Benedittis e Giulio Maria Corso, protagonisti della fiction Il Paradiso delle signore, si sono sposati. Le nozze romantiche sono state celebrate alla presenza di tutti i membri del cast dello show, accorsi per applaudire i due attori. La coppia si è conosciuta proprio sul set della fiction dove lei interpreta Roberta Pellegrino e lui Antonio Amato. Un amore cresciuto lontano dalle telecamere e protetto sempre da occhi indiscreti sino ...

Il Paradiso delle Signore : nozze sul set tra Federica De Benedittis (Roberta) e Giulio Maria Corso (Antonio) : Come ogni soap che si rispetti, non possono mancare i fiori d’arancio sul set de Il Paradiso delle Signore. Ma stavolta la trama della serie non c’entra niente, è tutto vero: domenica 27 ottobre si sono uniti in matrimonio due attori della soap opera di Rai Uno: Federica De Benedittis, che interpreta la Venere Roberta Pellegrino e Giulio Maria Corso, che nella scorsa stagione vestiva i panni di Antonio Amato. L’amore però non è ...

Il Paradiso delle Signore 4 - spoiler all'1/11 : Agnese e Armando più vicini : Si è conclusa, con ottimi ascolti, anche la seconda settimana al Paradiso delle Signore 4 e molte cose sono già successe in queste prime dieci puntate della soap più amata dal pubblico di Rai 1: Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) e Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) sono convolati a nozze, ma un furto al Paradiso ha compromesso irrimediabilmente la loro luna di miele oltre a gettare il grande magazzino nel terrore e nello sconforto. Per ...

Il Paradiso delle signore - trame dal 28 ottobre al 3 novembre : Ludovica torna a Milano : Gli spoiler della famosa soap opera Il Paradiso delle signore riservano diverse curiosità per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 28 ottobre a domenica 3 novembre, Nicoletta non farà altro che pensare all'appassionato bacio scambiato con Riccardo. Così la donna rimetterà in discussione tutta la sua vita e il suo matrimonio. Successivamente, Nicoletta vorrà far chiarezza nei suoi sentimenti e deciderà di ...

Il Paradiso delle signore - trama 14^ puntata : Nicoletta non è sincera con il marito : Le avventure della celebre soap opera Il Paradiso delle signore ambientata nel grande magazzino degli anni ’60, sono sempre più travolgenti e ricche di colpi di scena. Nella puntata che verrà trasmessa su Rai Uno il 31 ottobre 2019, Nicoletta Cattaneo (Federica Girardello) anche se apparirà sempre più distratta e nervosa, continuerà a non essere sincera nei confronti del marito Cesare Diamante (Michele Cesari). La figlia di Luciano e Silvia, pur ...

Il Paradiso delle signore - anticipazioni 13^ puntata : Ludovica ama ancora Riccardo : I nuovi appuntamenti con la serie televisiva pomeridiana targata Rai Uno e intitolata Il Paradiso delle signore, si preannunciano emozionanti. Nell’episodio che il pubblico potrà vedere il 30 ottobre 2019, si assisterà al ritorno inaspettato di un personaggio femminile. Si tratta di Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena), che dopo cinque mesi d’assenza e la scomparsa del padre, rimetterà piede a Milano in compagnia della madre Flavia ...

Il Paradiso delle Signore - anticipazioni : Umberto e Adelaide vogliono depredare le Brancia : Il Paradiso delle Signore annunciano nuovi colpi di scena nelle prossime puntate italiane della soap opera campione di ascolti di Rai 1. Le anticipazioni raccontano che Umberto Guarnieri e Adelaide Sant'Erasmo trameranno un piano folle per depredare Ludovica e Flavia Brancia, tornate a Milano in seguito alla morte del capofamiglia. A tal proposito, la giovane sarà ancora attratta da Riccardo che dimostrerà di avere invece un debole per Nicoletta ...

Il Paradiso delle Signore : si sono sposati gli attori Federica De Benedittis e Giulio Maria Corso : Il Paradiso delle Signore cast: matrimonio tra Federica De Benedittis (Roberta) e Giulio Maria Corso (Antonio) Fiori d’arancio sul set de Il Paradiso delle Signore. Domenica 27 ottobre sono convolati a nozze due attori della soap opera di Rai Uno. Stiamo parlando di Federica De Benedittis (la Venere Roebrta) e Giulio Maria Corso (Antonio Amato). […] L'articolo Il Paradiso delle Signore: si sono sposati gli attori Federica De ...

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 28 ottobre 2019 : Nicoletta non smette di pensare al bacio con Riccardo : Durante una colazione in famiglia, Nicoletta non riesce a prestare attenzione ai discorsi perché troppo presa da quanto successo tra lei e Riccardo.

Spoiler Il Paradiso delle signore all'8 novembre : Cesare scopre il tradimento di Nicoletta : Il Paradiso delle signore 4 continua con sua quarta settimana di programmazione dal 4 all'8 novembre e molti colpi di scena per i personaggi. Cesare, infatti, avrà le prove del tradimento di Nicoletta e chiederà a sua moglie di trasferirsi a Bari. Riccardo vorrebbe ottenere l'annullamento del matrimonio della Cattaneo e al Paradiso tornerà Elsa. Trame Il Paradiso delle signore, quarta settimana: i Cattaneo e Cesare sanno del tradimento di ...

Anticipazioni Il Paradiso delle signore novembre : ritornano Clelia e Federico : Il Paradiso delle signore, la soap opera del primo pomeriggio di Rai 1, è tornata in onda con grande successo. Le prime settimane di programmazione hanno riservato un bel po' di colpi di scena dal punto di vista delle trame e molti altri ne vedremo nel corso delle prossime puntate che saranno trasmesse durante il mese di novembre. In particolar modo segnaliamo che assisteremo al ritorno di alcuni personaggi chiave di questa soap opera, tra cui ...