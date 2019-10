Il nuovo romanzo di Elena Ferrante si intitolerà “La vita bugiarda degli adulti” e uscirà

Com’è l’investigatore del nuovo romanzo di Enrico Franceschini : Il libro è un giallo che si "Bassa marea" è ambientato in Romagna, fuori stagione, e il protagonista è un giornalista in pensione

Una Vita Anticipazioni 19 ottobre 2019 : Il nuovo romanzo di Leonor distrugge la famiglia Hidalgo : Leonor e Rosina litigano ancora una volta a causa del romanzo della giovane Hidalgo. Rosina ha infatti preso accordi con Corral, un impresario teatrale, senza il consenso della figlia.

Il 7 novembre uscirà il nuovo romanzo di Elena Ferrante - il titolo è ancora misterioso : Tra meno di un mese, precisamente il 7 novembre, uscirà in tutte le librerie italiane il nuovo romanzo di Elena Ferrante, ma la casa editrice romana E/O, con cui l’autrice ha pubblicato tutti i suoi romanzi e racconti, non ha rivelato molto sull’opera (neanche il titolo), lasciando così in trepidante attesa i lettori. titolo e trama ancora top secret A inizio settembre gli editori hanno svelato tramite un post su Twitter la data di pubblicazione ...

“Il palazzo delle lacrime” : in libreria il nuovo romanzo di Paolo Grugni : Il palazzo delle lacrime, il nuovo romanzo di Paolo Grugni, narra la storia del maggiore Martin Krause, pseudonimo di un agente del controspionaggio della Stasi. Ambientato a Berlino tra il 1976 e il 1977, il libro racconta le vicende realmente accadute di quest’uomo, figlio di genitori italiani trasferitisi in Germania dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, nell’area che, all’epoca, era controllata dall’Unione Sovietica. Paolo Grugni si è ...

‘La vita gioca con me’ - il 20 ottobre esce il nuovo romanzo di David Grossman : Il messaggio è chiaro: nella vita scegliere significa escludere. È intorno a questo concetto che ruota il contenuto dell’ultimo romanzo di David Grossman, “La vita gioca con me” (Mondadori, pag. 300) in uscita il 20 ottobre 2019. Il romanziere israeliano è considerato uno dei più rappresentativi fautori della narrativa contemporanea. La sua scrittura si caratterizza per la scelta di uno stile limpido, senza orpelli che si frammettano fra ...

‘Il colibrì’ è il nuovo emozionante romanzo di Sandro Veronesi : in uscita il 24 ottobre : Il romanzo tratta di un grande tema attraverso una metafora che propone come segno distintivo, un piccolo volatile. Grande e piccolo trovano, comunque, un perfetto equilibrio fra le pagine di “Il colibrì” (edito da La nave di Teseo), ultimo romanzo di Sandro Veronesi; data di uscita, 24 ottobre 2019. Questo scrittore che nel cognome rimanda verso i territori della cinematografia – e non per caso, visto che è il fratello maggiore del regista ...

Intrigo e sentimenti nel nuovo romanzo di Frank Iodice : Un libro che contempla molteplici componenti I disinnamorati di Frank Iodice, gli elementi predominanti restano l’amore e l’interiorità, entrambi si inseriscono in un’aggrovigliata vicenda poliziesca che coinvolge in primo luogo Antonino Bellofiore , un poliziotto sui generis che ha una storia con Anisetta una laureanda in psicologia. Un romanzo dalla trama intrigante, in cui il personaggio principale è continuamente assalito dai dubbi ...

'L'Istituto' : da oggi 10 settembre in libreria il nuovo romanzo di Stephen King : E' finalmente finita l'attesa per i tanti appassionati lettori di tutto il mondo che, da oggi martedì 10 settembre, potranno avidamente lasciarsi trasportare dalle pagine de L'Istituto, il nuovo romanzo di Stephen King. Il celeberrimo scrittore del Maine, uno dei più prolifici sulla scena, torna in libreria con il nuovo lavoro, edito da Sperling & Kupfer e tradotto da Luca Briasco. La trama "L'Istituto" ruota attorno al personaggio di Luke ...

nuovo romanzo di Elena Ferrante - data d’uscita - dettagli ed estratto in attesa de L’amica Geniale 2 su Rai Uno : L'annuncio arriva a sorpresa, ma è più che gradito: il Nuovo romanzo di Elena Ferrante uscirà il 7 settembre per la casa editrice e/o. L'acclamata autrice de L'Amica Geniale torna quindi in libreria con un'opera di cui non si conosce ancora il titolo, ma che ancora una volta sarà ambientata a Napoli e assumerà il punto di vista di una protagonista femminile. Qualche indizio sul Nuovo romanzo di Elena Ferrante può essere estrapolato da un ...

Elena Ferrante ritorna con un nuovo romanzo il 7 novembre : A cinque anni dall’ultimo libro che chiudeva la quadrilogia de L’amica geniale e dopo aver venduto milioni di copie, il 7 novembre ritorna in libreria Elena Ferrante

Elena Ferrante torna col nuovo romanzo. L'incipit su HuffPost : Di lei (o di lui?) non si conosce l’identità, ma i suoi libri - la tetralogia de L’amica geniale su tutti, da cui è stata realizzata anche l’omonima serie tv - sono stati tradotti e letti in tutto il mondo, facendola essere la scrittrice (o scrittore?) italiana vivente più conosciuta, tradotta e amata nel mondo. Poco fa, l’annuncio a sorpresa della casa editrice che ce l’ha pubblicata per prima, ...

A novembre il nuovo romanzo di Elena Ferrante. Ecco un estratto : Con un annuncio un po’ a sorpresa, nella mattinata del 9 settembre, la casa editrice E/o ha iniziato quella che sembra essere una campagna di teasing per il lancio del nuovo romanzo di Elena Ferrante. L’autrice della tetralogia de L’amica geniale, infatti, pubblicherà nei prossimi mesi un nuovo libro ma per ora sono davvero scarsi i dettagli a disposizione dei lettori. Infatti oltre alla notizia dell’arrivo della nuova ...