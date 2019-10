Il Molo Rosso 2 | video trailer e data d’uscita dell’ultima stagione della serie

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Il2 debutta nel 2020 e saluterà il pubblico con l'epilogomisteriosa storiadoppia vita di Oscar: quella che sarà l'ultima, dal titolo originale El Embarcadero, ha già unad'uscita in Spagna, fissata per gennaio del prossimo anno (e presumibilmente qualche mese dopo anche in Italia, su Rai2). L'annuncio è arrivato col primoseconda ed ultima, che mostra le protagoniste femminili alle prese con l'enigmamorte dell'uomo che entrambe amavano. In quali affari loschi era coinvolto Oscar prima di essere ritrovato morto nella sua auto su un? Una moglie, l'altra amante ma madre di sua figlia, finalmente giocano allo scoperto: Alex, che si era finta un'altra persona per entrare indisturbata nella vitacompagna di suo marito, ha svelato a Verónica di essere la moglie di Oscar, dopo aver fatto sesso ...

