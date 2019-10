Fonte : wired

(Di lunedì 28 ottobre 2019) (foto: U.S. Air) Unvolo daper ilspaceplane X-37B, che domenica è atterrato, dopo ben 780 giorni in orbita, al Kennedy Space CenterNasa, alle 3:51 locali. Decollato per la sua quinta missione il 7 settembre 2017, l’– un veicolo di test riutilizzabile delll’aeronautica statunitense, ovviamente senza pilota – ha cosìil suo precedente primato di 718 giorni. Un successo che riafferma la supremaziadegli Stati Uniti, dicono dalla Us Air. Ma gli obiettivi dichiarati delle missioni rimangono un po’ vaghi. The X-37B Orbital Test Vehicle breakswith 780 days in orbit after landing at @NASAKennedy‘s Shuttle Landing Facility at 3:51 a.m. Learn more about itsbreaking mission here: https://t.co/q3zs27xc9q pic.twitter.com/TaKWZuDClq — U.S. Air(@usair) October 27, ...

MilanoCitExpo : Il misterioso aereo spaziale della Us Air Force ha battuto un altro record: è stato 780 giorni in orbita… - mmh30 : RT @Asiablog_it: #27OTTOBRE 1962 ???? Enrico Mattei, Presidente dell'ENI, muore in un 'misterioso' disastro aereo mentre stava tornando da C… - germanshepard8 : RT @Asiablog_it: #27OTTOBRE 1962 ???? Enrico Mattei, Presidente dell'ENI, muore in un 'misterioso' disastro aereo mentre stava tornando da C… -