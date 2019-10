Il Ministero dell’Ambiente boccia l’ampliamento dell’aeroporto di Fiumicino

Il Ministero dell’Ambiente è plastic free da un anno : Esattamente un anno fa, nel giorno di San Francesco d’Assisi patrono d’Italia e dell’ecologia, il ministero dell’Ambiente diventava ‘plastic free’, dando il via a una buona pratica che ha ‘contagiato’, in questi mesi, numerose realtà. Ad oggi sono più di 250 tra scuole, università, istituzioni nazionali e locali, associazioni, piccole aziende e multinazionali, le realtà che hanno preso un impegno formale per la messa al bando della ...