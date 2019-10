Il lanciatore Vega al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Venerdì 8 novembre, ilLeonardo da Vinci presenta alla stampa il modello in scala 1:1 delspaziale, realizzato grazie a un progetto promosso dall’ESA – European Space Agency, in collaborazione con ASI – Agenzia Spaziale Italiana, sviluppato in Italia da Avio S.p.A. La maquette esposta riproduce fedelmente il primoche ha volato nel 2012 ed è l’unica a grandezza naturale esistente al mondo. Trenta metri diche diventano uno degli highlights dele contribuiscono ad arricchire lo skylinecittà diè uno degli esempi più significativi di collaborazione europea in ambito spaziale, con la partecipazione di Italia, Francia, Belgio, Spagna, Paesi Bassi, Svizzera e Svezia. L'articolo Ilaldi...