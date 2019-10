Il gruppo del lusso francese LVMH ha fatto un’offerta per comprare Tiffany | dice il Wall

In salotto con gli Scattiati : arte e risate la ricetta del gruppo che fa sorridere Palermo : risate, divertimento, buonumore e tanta passione sono la ricetta per rendere la quotidianità e la vita frenetica di tutti i giorni un po' più leggere. A formularla, loro, "Gli Scattiati", compagine teatrale palermitana che, attraverso il sorriso e stravaganti caricature, racconta storie e suscita riflessione su importanti tematiche sociali. Il gruppo Abbiamo intervistato ieri sera, Tiziana Di Vita, Giusina Perna, Santino Serio ed Eugenio Maria ...

Sci alpino - le favorite della Coppa del Mondo di gigante 2019-2020 : Mikaela Shiffrin favorita. Vlhova e Brignone guidano il gruppo delle rivali : Sabato ricomincia la caccia a Mikaela Shiffrin. Come di consueto la Coppa del Mondo di sci alpino inizia con il gigante femminile di Soelden e dal ghiacciaio del Rettenbach riparte la sfida alla campionessa americana. Proprio in questa specialità si prospetta una sfida molto interessante, visto che sono molte le avversarie che possono impensierire la nativa di Vail. Shiffrin si presenta ai nastri di partenza con il ruolo di favorita, in virtù ...

Cile - gruppo di dimostranti chiede “non violenza” e abbraccia un poliziotto. Il video fa il giro del mondo : Ha fatto il giro del mondo un video amatoriale girato a Providencia, nella regione Cilena di Santiago, in cui un gruppo di manifestanti abbraccia alcuni poliziotti durante un corteo. Nelle immagini si vede una delle dimostranti che, a un certo punto, abbraccia uno dei carabineros, mentre gli tutti gli altri cominciano a intonare lo slogan ‘paco, escucha, unete a la lucha’, cioè ‘poliziotto, ascolta, unisciti alla ...

WTA Zhuhai – Esordio ok per Kiki Bertens : Donna Vekic sconfitta nel primo match del gruppo A : Vittoria all’Esordio per Kiki Bertens nel WTA di Zhuhai. La tennista olandese supera Donna Vekic nel primo match del Gruppo A Esordio positivo per Kiki Bertens sul cemento del WTA di Zhuhai. La tennista olandese, attuale numero 10 al mondo, si è imposta in due set su Donna Vekic, numero 20 WTA. Bertens ha raccolto il primo punto del Gruppo A, che comprende anche la giovane Yastremska, vincedo con il punteggio di 7-6 (7-5) / 6-2.L'articolo ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : i gigantisti dell’Italia ai raggi X. De Aliprandini e Maurberger guidano un gruppo in cerca di rivalsa : Undici piazzamenti complessivi tra i primi dieci e i migliori risultati sono stati un quarto posto di Luca De Aliprandini seguito da Manfred Moelgg settimo e Riccardo Tonetti ottavo nel gigante di Adelboden del 2018, l’ultimo in cui più italiani si sono classificati tra i top ten, e per quanto riguarda la scorsa stagione due settimi posti di De Aliprandini in Alta Badia e nelle finali di Soldeu. Questo il bilancio a dir poco sconfortante degli ...

Giornalisti dell'Espresso aggrediti dai neofascisti - il gruppo Gedi sarà parte civile : Nel processo per lesioni, minacce e rapina a Castellino di Forza Nuova e Vincenzo Nardulli di Avanguardia nazionale: calci e schiaffi a cronista e fotoreporter alla commemorazione dei morti di Acca Larentia

Danilo Toninelli bocciato - sarà Gianluca Perilli il nuovo capogruppo del M5s in Senato : Danilo Toninelli è stato bocciato. Non sarà lui il nuovo capogruppo del Movimento 5 stelle in Senato. A palazzo Madama a presiedere i parlamentari pentastellati sarà infatti Gianluca Perilli, attuale vicepresidente vicario, che ha ottenuto 47 preferenze contro le 44 avute dall'ex ministro dei Traspo

Martina Alzini dal Campionato Europeo su pista : “La chiusura del velodromo di Montichiari è stato un sacrificio ulteriore. Siamo un gruppo affiatato e determinato” : Questa sera le azzurre dell’inseguimento a squadre disputeranno la finale per la medaglia di bronzo contro la Francia ai Campionati Europei su pista 2019 di Apeldoorn, in Olanda. Oltre a Letizia Paternoster, Vittoria Guazzini, Elisa Balsamo e Marta Cavalli, la possibile finalista del quartetto che si giocherà il titolo continentale è Martina Alzini. L’atleta del Team Bigla inoltre, potrebbe disputare anche la prova ...

Golf – Open de France : quattro gli italiani al via del torneo transalpino - Edoardo Molinari guida il gruppo azzurro : quattro gli azzurri al via ovvero Edoardo Molinari, Renato Paratore, Guido Migliozzi e Lorenzo Gagli in un contesto in cui difende il titolo lo svedese Alex Noren L’European Tour torna a Le Golf National, a Guyancourt nei pressi di Parigi in Francia, teatro dell’ultimo successo in Ryder Cup del Team Europe nel 2018 con Francesco Molinari assoluto protagonista e trascinatore, per la disputa dell’Amundi Open de France (17-20 ottobre). ...

Nei Paesi Bassi la polizia ha scoperto che un gruppo di 6 persone viveva da anni in una cantina «in attesa della fine del mondo» : Nei Paesi Bassi la polizia ha scoperto un gruppo di sei persone – un uomo e i suoi cinque figli, ragazzi e giovani adulti – che da anni viveva isolato nella cantina di una fattoria «in attesa della fine del

Mondiali Rugby 2019 – Il bilancio del ct O’Shea : “un onore guidare questo gruppo - ho detto ai ragazzi che sono orgoglioso” : Il commissario tecnico della Nazionale Italiana di Rugby ha tracciato un bilancio del Mondiale azzurro, chiuso anticipatamente per la cancellazione del match con gli All Blacks Ultimo giorno privo di impegni in Giappone per la Nazionale Italiana Rugby che nella giornata di domani salirà sullo Shinkansen per Tokyo prima di salutare il Sol Levante con un volo che porterà gli Azzurri a Roma – con scalo a Parigi – alle 9 di martedì 15 ...

gruppo Volkswagen - Allo studio la cessione o la quotazione della Lamborghini : Il Gruppo Volkswagen starebbe valutando diverse opzioni per il futuro della Lamborghini, tra cui la vendita e la quotazione in borsa. Lindiscrezione stata lanciata dall'agenzia americana Bloomberg, secondo cui sarebbero stati perfino avviati i preparativi per separare la Casa del Toro e creare, verso la fine dell'anno, un'entità legale autonoma.Nessun commento. Per ora, da Wolfsburg non sono arrivate reazioni. Tuttavia, non mancano indizi sulla ...

Rimini - guerra tra clan per il controllo del territorio : dieci arresti. Il procuratore di Bologna : “gruppo camorristico” : “A Rimini si era creata in via autonoma, un gruppo camorristico”. Parola del procuratore capo di Bologna, Giuseppe Amato, sull’operazione che in Emilia–Romagna ha portato a dieci arresti. I componenti di gruppi rivali, autonomi ma con legami e conoscenze con i boss Contini, Nuvoletta e Mazzarella, si stavano fronteggiando in una guerra tra clan camorristici per il controllo del territorio riminese. I carabinieri di Rimini ...

Nike ha chiuso un importante gruppo di allenamento dopo la sospensione per doping del suo allenatore - Alberto Salazar : Il CEO di Nike, Mark Parker, ha annunciato la decisione dell’azienda di chiudere il Nike Oregon Project, un grande e rinomato centro di allenamento di atletica legato a un gruppo di allenamento di atleti, dopo che l’1 ottobre il responsabile